Domatesin çürümesini önleyen yöntem: Birkaç damla dökmek yetiyor, domatesler ilk günkü gibi taze kalıyor
Genel sağlık üzerinde pek çok faydası bulunan domates, raf ömrünün uzun olmaması nedeniyle buzdolabında saklansa bile diğer besinlere oranla daha hızlı çürüyebiliyor. Domatesin bozulmasını önlemek için sirke ve buzlu su gibi az bilinen yöntemler kullanabilirsiniz.
Yüksek nem, mikroorganizmaların hızla çoğalmasına neden olur. Bu da domatesin çürümesini hızlandırır. Domatesler, olgunlaştıkça yumuşar ve daha hassas hale gelir. Olgun domateslerin ciltleri kırılabilir, bu da hava ve mikroorganizmaların daha kolay girmesine yol açar.