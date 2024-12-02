Domatesin çürümesini önleyen yöntem: Birkaç damla dökmek yetiyor, domatesler ilk günkü gibi taze kalıyor

BUZLU SUYA DALDIRIN

Domatesleri yıkamadan önce derin bir kase suya daldırarak yavaşça buzu çözebilirsiniz. Bu işlem, domatesin dış kabuğunda ince bir koruyucu tabaka oluşturur ve bozulmayı geciktirir. Ancak domatesi saklarken uzun süreli bu yöntem önerilmez.

Ayrıca domatesleri daha uzun süre saklamak için kurutma ya da dondurma işlemi yapabilirsiniz. Kurutma, domatesin su içeriğini azaltarak daha uzun süre dayanmasını sağlar. Dondurma işlemi de aynı şekilde taze domateslerin uzun süre saklanmasına yardımcı olur.