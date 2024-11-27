Donald Trump gibi beslenmek vücuda sayısız zarar veriyor: Kaygıyı artırıp ruh sağlığını tehdit ediyor

Luke Andrews, toplamda 5 binin üzerinde kalori ve 253 gram yağ tüketti. Bu, önerilen seviyenin 3 katıydı. İngiliz gazeteci, ayrıca toplamda 108 gram şeker tüketti. 108 gram şeker, erkekler için FDA'nın önerdiği günlük 36 gramın üç katına tekabül ediyor.

Normal bir insanın bu tür bir beslenme düzeniyle hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesinin oldukça zor olduğunu belirten Andrews, 78 yaşındaki Trump'ın nasıl hala hastanelik olmadığına şaşırdığını ifade etti.





