Donald Trump gibi beslenmek vücuda sayısız zarar veriyor: Kaygıyı artırıp ruh sağlığını tehdit ediyor

Geçtiğimiz haftalarda ABD'deki seçim zaferini kazanarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donalp Trump, yalnızca siyasi kariyeriyle değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Beslenme tarzıyla da tüm dünyada konuşulmayı başaran Trump, öğünlerinde hamburger ve kola gibi besin değeri düşük gıdalar tüketmeyi tercih ediyor.

Donald Trump gibi beslenmek vücuda sayısız zarar veriyor: Kaygıyı artırıp ruh sağlığını tehdit ediyor - 1

Trump, genellikle günün en faydalı öğünü olduğu bilinen kahvaltıyı atlıyor. Eğer karnı gerçekten açsa, sabah sadece sucuk gibi işlenmiş etler ve yumurta tüketiyor.

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Donald Trump gibi beslenmek vücuda sayısız zarar veriyor: Kaygıyı artırıp ruh sağlığını tehdit ediyor - 2

Donald Trump, öğle yemeğinde ise köfteli sandviç yiyor. Akşamları 2 hamburger, 2 balıklı sandviç ve çikolatalı milkshake tüketen ABD liderinin en büyük zaafının ise kola olduğu biliniyor. Bir günde litrelerce kola tüketen Donald Trump'ın aşırı alkol aldığı da öne sürülüyor.

Donald Trump gibi beslenmek vücuda sayısız zarar veriyor: Kaygıyı artırıp ruh sağlığını tehdit ediyor - 3

Bir hafta boyunca Donald Trump gibi beslendiğini belirten İngiliz gazeteci Luke Andrews, Trump'ın nasıl bu kadar sağlıklı göründüğüne şaşırdığını söyledi.

Donald Trump gibi beslenmek vücuda sayısız zarar veriyor: Kaygıyı artırıp ruh sağlığını tehdit ediyor - 4

Andrews, Donald Trump gibi beslendikten sonra mide ve baş ağrıları nedeniyle işe bile gidemediğini anlattı. Bir hafta boyunca ruh sağlığının da anormal düzeyde kötüye gittiğini belirten Andrews, zaman zaman öfke nöbetleri geçirdiğini söyleyerek bunun kötü beslenme stiliyle bağlantılı olduğunu iddia etti.

Donald Trump gibi beslenmek vücuda sayısız zarar veriyor: Kaygıyı artırıp ruh sağlığını tehdit ediyor - 5

Tıpkı ABD başkanı gibi bol bol cips ve asitli içecekler tüketen Andrews, bu gıdaların çok hızlı acıktırdığını ve daha fazla yemeye teşvik ettiğini söyledi. Andrews, bu durumu cipsin lif yönünden fakir bir gıda olmasıyla ilişkilendirdi.

Donald Trump gibi beslenmek vücuda sayısız zarar veriyor: Kaygıyı artırıp ruh sağlığını tehdit ediyor - 6

Akşam yemeğinde 2'den fazla hamburger yiyen İngiliz gazeteci, mide sorunları yaşadığı için gece uykuya dalmakta zorlandığını belirtti. Üstelik aşırı kola tüketimi nedeniyle vücuduna yüksek oranda kafein girmişti ve bu da Andrews'ın kaygı seviyesinin yükselmesine yol açtı.

Donald Trump gibi beslenmek vücuda sayısız zarar veriyor: Kaygıyı artırıp ruh sağlığını tehdit ediyor - 7

Luke Andrews, toplamda 5 binin üzerinde kalori ve 253 gram yağ tüketti. Bu, önerilen seviyenin 3 katıydı. İngiliz gazeteci, ayrıca toplamda 108 gram şeker tüketti. 108 gram şeker, erkekler için FDA'nın önerdiği günlük 36 gramın üç katına tekabül ediyor.

Normal bir insanın bu tür bir beslenme düzeniyle hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesinin oldukça zor olduğunu belirten Andrews, 78 yaşındaki Trump'ın nasıl hala hastanelik olmadığına şaşırdığını ifade etti.


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