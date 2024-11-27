Donald Trump gibi beslenmek vücuda sayısız zarar veriyor: Kaygıyı artırıp ruh sağlığını tehdit ediyor
Geçtiğimiz haftalarda ABD'deki seçim zaferini kazanarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donalp Trump, yalnızca siyasi kariyeriyle değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Beslenme tarzıyla da tüm dünyada konuşulmayı başaran Trump, öğünlerinde hamburger ve kola gibi besin değeri düşük gıdalar tüketmeyi tercih ediyor.
Trump, genellikle günün en faydalı öğünü olduğu bilinen kahvaltıyı atlıyor. Eğer karnı gerçekten açsa, sabah sadece sucuk gibi işlenmiş etler ve yumurta tüketiyor.