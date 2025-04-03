Dopamin seviyelerini yükseltmenin 8 yolu: Nöroloji uzmanı doğruladı

Güzel bir yemek yemek, sosyalleşmek veya cinsel ilişkiye girmek gibi pek çok aktivite, beyindeki dopamin salınımını artırabilir. Ancak dopamin sentezinde ve reseptörlerinde denge sağlanması, oldukça önemlidir.

Dopamin seviyelerinin çok yüksek veya çok düşük olması, ruh sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.