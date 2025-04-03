Dopamin seviyelerini yükseltmenin 8 yolu: Nöroloji uzmanı doğruladı
Beynin ödül sisteminin merkezinde yer alan dopamin, kişinin motivasyonunu, ruh halini ve davranışlarını düzenleyen nöromodülatör bir moleküldür. Nöroloji uzmanı Shaheen Lakhan, dopamin seviyelerini artırmanın basit yollarını paylaştı.
Güzel bir yemek yemek, sosyalleşmek veya cinsel ilişkiye girmek gibi pek çok aktivite, beyindeki dopamin salınımını artırabilir. Ancak dopamin sentezinde ve reseptörlerinde denge sağlanması, oldukça önemlidir.
Dopamin seviyelerinin çok yüksek veya çok düşük olması, ruh sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.