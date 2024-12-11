Dr. Mehmet Öz ısrarla önerdi! Sabaha kadar deliksiz uykunun sırrı: Çarşafın altına bir tane koymak yetiyor
Dr. Mehmet Öz, çarşafın altına bir kalıp lavanta sabunu koymanın huzursuz bacak sendromunun etkilerini azaltabileceğini belirtti. Çarşafın ya da yastığın altına sabun koymak, eski inanışlara göre de genel sağlık üzerinde çeşitli faydalar sağlıyor.
Özellikle lavanta veya gül gibi rahatlatıcı kokulara sahip sabunlar, sinirleri yatıştırmaya ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olur. Esansiyel yağlar içeren sabunların, uykuya geçişi kolaylaştırabileceği düşünülür. Lavanta gibi bazı doğal esanslar, birçok kişi tarafından stresin azaltılması ve uyku kalitesinin artırılması nedeniyle tercih edilir. Bu nedenle, çarşaf veya yastığın altına sabun koymak, gece boyunca daha huzurlu bir uykuya dalmak isteyen kişiler için pratik bir yöntem olabilir.