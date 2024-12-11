Dr. Mehmet Öz ısrarla önerdi! Sabaha kadar deliksiz uykunun sırrı: Çarşafın altına bir tane koymak yetiyor

Özellikle lavanta veya gül gibi rahatlatıcı kokulara sahip sabunlar, sinirleri yatıştırmaya ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olur. Esansiyel yağlar içeren sabunların, uykuya geçişi kolaylaştırabileceği düşünülür. Lavanta gibi bazı doğal esanslar, birçok kişi tarafından stresin azaltılması ve uyku kalitesinin artırılması nedeniyle tercih edilir. Bu nedenle, çarşaf veya yastığın altına sabun koymak, gece boyunca daha huzurlu bir uykuya dalmak isteyen kişiler için pratik bir yöntem olabilir.