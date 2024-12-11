Dr. Mehmet Öz ısrarla önerdi! Sabaha kadar deliksiz uykunun sırrı: Çarşafın altına bir tane koymak yetiyor

Dr. Mehmet Öz, çarşafın altına bir kalıp lavanta sabunu koymanın huzursuz bacak sendromunun etkilerini azaltabileceğini belirtti. Çarşafın ya da yastığın altına sabun koymak, eski inanışlara göre de genel sağlık üzerinde çeşitli faydalar sağlıyor.

Dr. Mehmet Öz ısrarla önerdi! Sabaha kadar deliksiz uykunun sırrı: Çarşafın altına bir tane koymak yetiyor - 1

Özellikle lavanta veya gül gibi rahatlatıcı kokulara sahip sabunlar, sinirleri yatıştırmaya ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olur. Esansiyel yağlar içeren sabunların, uykuya geçişi kolaylaştırabileceği düşünülür. Lavanta gibi bazı doğal esanslar, birçok kişi tarafından stresin azaltılması ve uyku kalitesinin artırılması nedeniyle tercih edilir. Bu nedenle, çarşaf veya yastığın altına sabun koymak, gece boyunca daha huzurlu bir uykuya dalmak isteyen kişiler için pratik bir yöntem olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Dr. Mehmet Öz ısrarla önerdi! Sabaha kadar deliksiz uykunun sırrı: Çarşafın altına bir tane koymak yetiyor - 2

Dr. Mehmet Öz, katıldığı bir televizyon programında çarşafın altına bırakılan lavanta sabununun konforlu bir uyku için alternatif bir yöntem olduğunu söylemişti. Mehmet Öz, “Bunun çılgınca geldiğini biliyorum ama insanlar eskiden bu çözümü uyguladığında daha rahat uyuyordu” ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Öz ısrarla önerdi! Sabaha kadar deliksiz uykunun sırrı: Çarşafın altına bir tane koymak yetiyor - 3

Yastığın altına sabun koyma geleneği, genellikle uykusuzluk çeken veya gece boyunca sık sık uyanan kişiler tarafından tercih edilir. Bu yöntemin zihni sakinleştirici etkisiyle uykusuzlukla mücadeleye yardımcı olduğuna dair bir inanış vardır.

Dr. Mehmet Öz ısrarla önerdi! Sabaha kadar deliksiz uykunun sırrı: Çarşafın altına bir tane koymak yetiyor - 4

Eski inanışlarda, sabunun mide bulantılarını hafifletebileceği ve mide rahatsızlıklarını önleyebileceği de söylenir.

Dr. Mehmet Öz ısrarla önerdi! Sabaha kadar deliksiz uykunun sırrı: Çarşafın altına bir tane koymak yetiyor - 5

Bazı kültürlerde, sabunun kötü enerjileri veya negatif etkileri uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna inanılır. Çarşafın altına sabun koymak, özellikle evde olumsuz bir atmosferin hakim olduğunu düşünen kişiler tarafından uygulanan bir yöntemdir.

Dr. Mehmet Öz ısrarla önerdi! Sabaha kadar deliksiz uykunun sırrı: Çarşafın altına bir tane koymak yetiyor - 6

Sabun koyma alışkanlığı, bazı alternatif tıp uygulamalarının bir parçası olarak da görülebilir. Özellikle doğal ve organik ürünlere ilgi duyanlar, bu tür geleneksel yöntemlerin rahatlatıcı ve iyileştirici etkilerinin olduğuna inanabilir. Fakat bu tür yöntemlerin, profesyonel bir tıbbi tedavi veya tavsiye yerine geçmediğini unutmamak gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER