DSÖ'den 150 dakika önerisi: Uzun süre oturmak riskli mi?

Oturmanın zararlı etkileri üzerine 2016 yılında yapılan bir çalışma, bu biyolojik değişimin etkisinin ve küresel nüfus üzerindeki etkisinin geleceğini tahmin eden çalışmalardan biridir. British Journal of General Practice'de yayınlanan çalışma, çok uzun süre oturmanın olumsuz yönlerini vurgulamaktadır. "Bir ömür boyu masada (veya kanepede) oturmanın etkilerini, haftada birkaç kez spor salonuna giderek ortadan kaldıramayacağımız gerçeği, nüfusun çoğunluğunun, pratisyen hekimler de dahil, masalarımıza ve bilgisayarlarımıza bağlı kaldığı bir zamanda rahatsız edici bir gerçektir.





