DSÖ'den 150 dakika önerisi: Uzun süre oturmak riskli mi?
Aşırı oturmak fiziksel hareketsizliğe benzetilir ve ciddi sağlık riskleri oluşturur. DSÖ haftada en az 150 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor. Hareketsiz yaşam tarzları kalp hastalığı, obezite, diyabet ve ruh sağlığı sorunlarının riskini artırır. Pratik çözümler arasında her 30 dakikada bir ayağa kalkmak, ekran süresini azaltmak ve bu riskleri azaltmak için doğru duruşu korumak yer alır.
Uzun süre oturmak fiziksel hareketsizliğe eşdeğerdir ve sağlık sonuçları sağlık uzmanlarının birincil endişesi olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), vücuda minimum miktarda hareket ve aktivite sağlamak için haftada 150 dakika fiziksel aktivitede bulunulmasını önermiştir. Fiziksel aktivite eksikliği veya başka bir deyişle uzun süre hareketsiz kalmak obeziteye yol açabilir ve bu da yaşamı tehdit eden birçok hastalığın önemli bir risk faktörüdür.