DSÖ'den 150 dakika önerisi: Uzun süre oturmak riskli mi?

Aşırı oturmak fiziksel hareketsizliğe benzetilir ve ciddi sağlık riskleri oluşturur. DSÖ haftada en az 150 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor. Hareketsiz yaşam tarzları kalp hastalığı, obezite, diyabet ve ruh sağlığı sorunlarının riskini artırır. Pratik çözümler arasında her 30 dakikada bir ayağa kalkmak, ekran süresini azaltmak ve bu riskleri azaltmak için doğru duruşu korumak yer alır.

DSÖ'den 150 dakika önerisi: Uzun süre oturmak riskli mi? - 1

Uzun süre oturmak fiziksel hareketsizliğe eşdeğerdir ve sağlık sonuçları sağlık uzmanlarının birincil endişesi olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), vücuda minimum miktarda hareket ve aktivite sağlamak için haftada 150 dakika fiziksel aktivitede bulunulmasını önermiştir. Fiziksel aktivite eksikliği veya başka bir deyişle uzun süre hareketsiz kalmak obeziteye yol açabilir ve bu da yaşamı tehdit eden birçok hastalığın önemli bir risk faktörüdür.


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DSÖ'den 150 dakika önerisi: Uzun süre oturmak riskli mi? - 2

ÇOK UZUN SÜRE OTURMANIN RİSKLERİ

Hareketsiz bir yaşam tarzı kalp hastalıkları riskinin artmasıyla ilişkilidir. Araştırmalar, günde sekiz saatten fazla oturup fiziksel aktivitede bulunmayan bireylerin obezite ve sigara içmenin oluşturduğu risklere benzer şekilde ölme riskine sahip olduğunu gösteriyor.

Uzun süre oturmak metabolizmayı yavaşlatır, vücudun kan şekerini ve kan basıncını düzenleme ve vücut yağını parçalama yeteneğini etkiler. Bu, obeziteye ve metabolik sendroma yol açabilir; kalp hastalığı, felç ve diyabet riskini artıran bir dizi durum.


DSÖ'den 150 dakika önerisi: Uzun süre oturmak riskli mi? - 3

Fiziksel hareketsizlik, tip 2 diyabet gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Uzun süre oturma süreleri, diyabetin öncüsü olan insülin direncine yol açabilir.

Hareketsiz davranış, artan anksiyete ve depresyon riskiyle ilişkilendirilmiştir. Fiziksel aktivite eksikliği, zihinsel refahı ve bilişsel işlevi etkileyebilir.


DSÖ'den 150 dakika önerisi: Uzun süre oturmak riskli mi? - 4

Oturmanın zararlı etkileri üzerine 2016 yılında yapılan bir çalışma, bu biyolojik değişimin etkisinin ve küresel nüfus üzerindeki etkisinin geleceğini tahmin eden çalışmalardan biridir. British Journal of General Practice'de yayınlanan çalışma, çok uzun süre oturmanın olumsuz yönlerini vurgulamaktadır. "Bir ömür boyu masada (veya kanepede) oturmanın etkilerini, haftada birkaç kez spor salonuna giderek ortadan kaldıramayacağımız gerçeği, nüfusun çoğunluğunun, pratisyen hekimler de dahil, masalarımıza ve bilgisayarlarımıza bağlı kaldığı bir zamanda rahatsız edici bir gerçektir.


DSÖ'den 150 dakika önerisi: Uzun süre oturmak riskli mi? - 5

UYGULANMASI GEREKEN PRATİK İPUÇLARI

Her 30 dakikada bir ayağa kalkın ve hareket edin. Kısa ve sık yürüyüş molaları bile sağlık risklerini önemli ölçüde azaltabilir.

Sağlık yönergelerinin önerdiği gibi, her hafta en az 150 dakika orta yoğunlukta veya 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapmayı hedefleyin.

Eğlence amaçlı ekran süresini sınırlayın ve boş zaman rutininize daha fazla fiziksel aktivite ekleyin.

Otururken, kaslar ve eklemler üzerindeki gerginliği azaltmak için doğru duruşu koruyun.

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