Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor: Down Sendromu nedir?

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Dünyada 6 milyon civarında down sendromlu birey yaşamakta, bu farklılık ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı olmaksızın her toplumda görülebilmektedir.