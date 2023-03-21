Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor: Down Sendromu nedir?

DOWN SENDROMU BELİRTİLERİ

Trisomy 21, Translokasyon ve Mozaik olmak üzere 3 tip Down Sendromu vardır. Down Sendromu tanısı doğumdan hemen ya da kısa bir süre sonra konulur. Down Sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler; çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak başparmağının diğer parmaklardan daha açık olması tipiktir.





