Dünya Kanser Örgütü asla tüketilmemesi gereken besini açıkladı: Sigara ve alkol kadar ölümcül! Her lokması organları mahvediyor
Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne yol açan kanser; akciğer, meme, prostat ve böbrek başta olmak üzere pek çok türe ayrılıyor. Kansere neden olan etkenlerin başında ise kötü beslenme ve stres yer alıyor. Bilim insanları, bazı besinlerin tüketiminin, kanser riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.
Kanser etkilerinden korunmak için doymuş yağ, şeker ve tuz oranı yüksek gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Bu gıdaların başında kek, bisküvi, cips, şeker, tatlandırılmış içecekler, pizza ve patates kızartması gibi fast food ürünler geliyor.
Bu tür besinler, lif içermez ve besin değerleri oldukça düşüktür. Özellikle şeker oranı yüksek gıdalar, kanser riskini artırabilir. Ek olarak kilo alımına yol açarak, obeziteye neden olabilir. Araştırmalar, aşırı kilolu olmanın 13 kanser türüne yakalanma olasılığını yükseltebileceğini belirtiyor.