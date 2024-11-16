Dünya Kanser Örgütü asla tüketilmemesi gereken besini açıkladı: Sigara ve alkol kadar ölümcül! Her lokması organları mahvediyor

İŞLENMİŞ ETLER, SİGARA KADAR TEHLİKELİ

Dr. Matthew Lambert, ''Kanser riskini en aza indirmek istiyorsanız, kızartmalara elveda deyin'' ifadelerini kullandı. Sosis, pastırma, salam, jambon gibi işlenmiş et ürünleri, kansere yakalanma olasılığını artırabilir.

İşlenmiş etler, raf ömrünün uzatılması için birçok işlemden geçer ve bu aşamalarda içerisine nitrat gibi kimyasal koruyucular eklenir. Et, ayrıca kürleme, tütsüleme veya tuzlama yoluyla da işlenebilir.

Cancer Research'a göre nitrat, bağırsakları kaplayan ve yiyecekleri işleyen organların hücrelerine zarar verebilir, bu durum kanser gelişimine zemin hazırlar.

İşlenmiş etler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigara ve alkolle aynı sınıfta yer alan 'birinci sınıf kanserojen' olarak sınıflandırılıyor.