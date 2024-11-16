Dünya Kanser Örgütü asla tüketilmemesi gereken besini açıkladı: Sigara ve alkol kadar ölümcül! Her lokması organları mahvediyor

Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne yol açan kanser; akciğer, meme, prostat ve böbrek başta olmak üzere pek çok türe ayrılıyor. Kansere neden olan etkenlerin başında ise kötü beslenme ve stres yer alıyor. Bilim insanları, bazı besinlerin tüketiminin, kanser riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Dünya Kanser Örgütü asla tüketilmemesi gereken besini açıkladı: Sigara ve alkol kadar ölümcül! Her lokması organları mahvediyor - 1

Kanser etkilerinden korunmak için doymuş yağ, şeker ve tuz oranı yüksek gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Bu gıdaların başında kek, bisküvi, cips, şeker, tatlandırılmış içecekler, pizza ve patates kızartması gibi fast food ürünler geliyor.

Bu tür besinler, lif içermez ve besin değerleri oldukça düşüktür. Özellikle şeker oranı yüksek gıdalar, kanser riskini artırabilir. Ek olarak kilo alımına yol açarak, obeziteye neden olabilir. Araştırmalar, aşırı kilolu olmanın 13 kanser türüne yakalanma olasılığını yükseltebileceğini belirtiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dünya Kanser Örgütü asla tüketilmemesi gereken besini açıkladı: Sigara ve alkol kadar ölümcül! Her lokması organları mahvediyor - 2

Ayrıca tüm besinlerin kızartılarak ya da kavrularak tüketilmesi, içerisindeki trans yağ oranı nedeniyle kansere yol açabilir. Kızarmış yiyecekler, kalp hastalığı ve felce yakalanma olasılığını da yükseltir.

Dünya Kanser Örgütü asla tüketilmemesi gereken besini açıkladı: Sigara ve alkol kadar ölümcül! Her lokması organları mahvediyor - 3

İŞLENMİŞ ETLER, SİGARA KADAR TEHLİKELİ

Dr. Matthew Lambert, ''Kanser riskini en aza indirmek istiyorsanız, kızartmalara elveda deyin'' ifadelerini kullandı. Sosis, pastırma, salam, jambon gibi işlenmiş et ürünleri, kansere yakalanma olasılığını artırabilir.

İşlenmiş etler, raf ömrünün uzatılması için birçok işlemden geçer ve bu aşamalarda içerisine nitrat gibi kimyasal koruyucular eklenir. Et, ayrıca kürleme, tütsüleme veya tuzlama yoluyla da işlenebilir. 

Cancer Research'a göre nitrat, bağırsakları kaplayan ve yiyecekleri işleyen organların hücrelerine zarar verebilir, bu durum kanser gelişimine zemin hazırlar.

İşlenmiş etler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigara ve alkolle aynı sınıfta yer alan 'birinci sınıf kanserojen' olarak sınıflandırılıyor.

Dünya Kanser Örgütü asla tüketilmemesi gereken besini açıkladı: Sigara ve alkol kadar ölümcül! Her lokması organları mahvediyor - 4

KIRMIZI ET DE MASUM DEĞİL

Bilim insanları, özellikle biftek ve kuzu pirzolasından uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

Kırmızı ette doymuş yağın dışında nitrit ve nitrat da bulunduğu için gereğinden fazla tüketilmemesi önerilir. Haftada 3 öğünden fazla kırmızı et tüketimi, kansere neden olabilir.

Çok sayıda araştırma, kırmızı et tüketimi ile bazı kanser türleri arasında bağlantı olduğunu ortaya koysa da, bu konu hakkında kesin sonuçlara varılmaması gerektiği belirtiliyor.

Dünya Kanser Örgütü asla tüketilmemesi gereken besini açıkladı: Sigara ve alkol kadar ölümcül! Her lokması organları mahvediyor - 5

ALKOLÜ TAMAMEN BIRAKMAK ÖNEMLİ

Alkol; ağız, üst boğaz, gırtlak, yemek borusu, meme, karaciğer ve bağırsak kanserine yakalanma riskini artırır.

Dünya Kanser Araştırma Örgütü'nde beslenme uzmanı olan Dr. Matthew Lambert, alkolü tamamen bırakarak kanser riskinin büyük ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor.

Lambert, ''Alkollü her türlü içeceğin, en az altı tür kansere neden olabildiğine dair güçlü bilimsel kanıtlarımız var. Alkol, vücuda alındığında hücrelere zarar verir ve hasarın onarılmasını engeller. Ayrıca hücrelerin bölünme olasılığını artıran kimyasal sinyalleri de tetikleyebilir'' ifadelerini kullandı.

Dünya Kanser Örgütü asla tüketilmemesi gereken besini açıkladı: Sigara ve alkol kadar ölümcül! Her lokması organları mahvediyor - 6

2019 yılında BMC Public Health dergisinde yayımlanan istatistiksel analiz, haftada bir şişe şarap içmenin, 10 sigaraya eşdeğer kanser riski taşıdığını ortaya koymuştu.

Alkolü azaltmanın kanser riski açısından belirgin bir fark yaratmayacağını söyleyen uzmanlar, alkolün zararlarından etkilenmemek için tamamen bırakılması gerektiğini savunuyor.

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