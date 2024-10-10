Dünya onu ''süper meyve'' olarak tanıyor! Bilinen en yüksek antioksidan kaynağı: Kanserli hücreleri yüzde 86 oranında öldürüyor

Acai üzümü, yaşlanma karşıtı etkisinin yanı sıra hafızayı ve konsantrasyonu da güçlendiriyor. Cinsel gücü dengelediği bilinen bu meyve, içerisinde güçlü antioksidanlar olması nedeniyle, toksik maddelerin vücutta depolanmadan atılmasına yardımcı oluyor.