Dünya onu ''süper meyve'' olarak tanıyor! Bilinen en yüksek antioksidan kaynağı: Kanserli hücreleri yüzde 86 oranında öldürüyor
Anavatanı Güney Amerika olan acai üzümü; sindirim, beyin ve kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere sayısız sağlık sorununa çare oluyor. Dünyanın en sağlıklı meyvesi olduğu bilinen acai üzümünün, kanserli hücreleri öldürdüğüne dair birtakım araştırmalar da mevcut.
2000'li yıllardan beri hakkında klinik çalışmalar yapılan acai üzümü, genellikle dondurma, yoğurt, çay, tatlı ve sakız, şeker vb. ürünlerde kullanılıyor.