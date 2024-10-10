Dünya onu ''süper meyve'' olarak tanıyor! Bilinen en yüksek antioksidan kaynağı: Kanserli hücreleri yüzde 86 oranında öldürüyor

Anavatanı Güney Amerika olan acai üzümü; sindirim, beyin ve kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere sayısız sağlık sorununa çare oluyor. Dünyanın en sağlıklı meyvesi olduğu bilinen acai üzümünün, kanserli hücreleri öldürdüğüne dair birtakım araştırmalar da mevcut.

Dünya onu ''süper meyve'' olarak tanıyor! Bilinen en yüksek antioksidan kaynağı: Kanserli hücreleri yüzde 86 oranında öldürüyor - 1

2000'li yıllardan beri hakkında klinik çalışmalar yapılan acai üzümü, genellikle dondurma, yoğurt, çay, tatlı ve sakız, şeker vb. ürünlerde kullanılıyor.

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Dünya onu ''süper meyve'' olarak tanıyor! Bilinen en yüksek antioksidan kaynağı: Kanserli hücreleri yüzde 86 oranında öldürüyor - 2

Vitaminler, antioksidanlar, omega yağ asitleri, fitosterol, aminoasit, kalsiyum, potasyum, demir ve fosfor gibi pek çok faydalı bileşik içeren acai üzümü, zengin lif oranıyla bağırsak sağlığına olumlu katkılarda bulunuyor.

Dünya onu ''süper meyve'' olarak tanıyor! Bilinen en yüksek antioksidan kaynağı: Kanserli hücreleri yüzde 86 oranında öldürüyor - 3

Acai üzümü, yaşlanma karşıtı etkisinin yanı sıra hafızayı ve konsantrasyonu da güçlendiriyor. Cinsel gücü dengelediği bilinen bu meyve, içerisinde güçlü antioksidanlar olması nedeniyle, toksik maddelerin vücutta depolanmadan atılmasına yardımcı oluyor.

Dünya onu ''süper meyve'' olarak tanıyor! Bilinen en yüksek antioksidan kaynağı: Kanserli hücreleri yüzde 86 oranında öldürüyor - 4

Florida Üniversitesi'nin 2007'de yayınladığı araştırma, acai üzümünün lösemi kanserindeki hastalıklı hücreleri yüzde 35 ile yüzde 86'ya varan oranlarda öldürebildiğini ortaya koydu.

Dünya onu ''süper meyve'' olarak tanıyor! Bilinen en yüksek antioksidan kaynağı: Kanserli hücreleri yüzde 86 oranında öldürüyor - 5

Ayrıca bilinen en yüksek antioksidan kaynağı olan acai üzümü, serbest radikalleri emme konusunda yaban mersininden 2 kat daha etkili.

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