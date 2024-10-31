Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü, 2023 yılında 8 milyon vakayı aşan tüberküloz hastalığının, yeniden tırmanışa geçtiği konusunda uyarıda bulundu. Belirtileri genellikle soğuk algınlığıyla karıştırılan tüberküloz, uzmanlar tarafından ''dünyanın en ölümcül hastalığı'' olarak tanımlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor - 1

Viktorya döneminde ''verem'' olarak bilinen tüberkülozun ilk evrelerinde soğuk algınlığı veya gribe benzer belirtiler görülebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor - 2

Enfekte ettiği her 6 kişiden 1'inin ölümüne yol açan tehlikeli hastalık, 2023 yılında yayılım hızı olarak Covid-19'u bile geride bırakmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor - 3

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu hastalığın, günümüzde hala bu kadar çok insanı öldürmesini skandal olarak değerlendiriyorum'' ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor - 4

Özellikle İngiltere'de vakalar hızla artarken, hastalığın enfekte olmuş kişilerin öksürüğünden ve hapşırığından yayıldığı belirtildi. Tüberküloz, çoğunlukla akciğerlerde ortaya çıkıp vücudun diğer bölgelerine yayılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor - 5

Ancak bazı araştırmalar, enfekte kişilerin hiçbir belirti göstermeseler bile sadece nefes alıp vererek de virüsü, pasif olarak yayabildiklerini buldu.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor - 6

Şiddetli tüberküloz enfeksiyonu, organları içeriden tahrip ederek, kanamaya ve buna bağlı olarak ölüme yol açabilir. Hastalık, özellikle kemoterapi gören ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişileri daha savunmasız şekilde yakalayabilir.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor - 7

TÜBERKÜLOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genel olarak tüberküloz hastalığında (verem) görülen belirtiler şunlardır:

  • 3 haftadan uzun süren şiddetli öksürük
  • Kanlı balgam gelen öksürük
  • Göğüste ağrı
  • Ateş ve titreme
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • İştahta azalma
  • Kilo kaybı
  • Gece terlemeleri
  • Boyunda şişlik
  • Vücut ve eklem ağrıları
  • Cilt altında sert, kırmızı veya mor renkli şişlikler
  • Ses kısıklığı
  • Sırt ağrısı
Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor - 8

TÜBERKÜLOZ NASIL BULAŞIR?

Verem yani tüberküloz, öksürük ve hapşırma ile insandan insana bulaşan ''mycobacterium tuberculosis'' isimli bakterinin genellikle akciğerlere saldırması ile ortaya çıkar. Kolay bulaşan bir hastalık olmayan tüberkülozun vücuda girmesi için enfekte olan bir kişiyle çok fazla zaman geçirilmiş olması gerekir.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor - 9

TÜBERKÜLOZ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Tüberküloz risk faktörleri şöyle sıralanabilir:

  • Ailede aktif tüberküloz vakası varsa,
  • Afrika, Doğu Avrupa, Rusya ve Asya gibi tüberkülozun yaygın görüldüğü bölgelere seyahat ettiyseniz,
  • Tüberkülozun yayılma ihtimalinin daha yüksek olduğu yerlerle (Evsizler, HIV’li kişiler, hapishaneler vb.) temas halindeyseniz,
  • Bir hastane veya bakımevinde çalışıyorsanız,
  • Aşırı sigara ve alkol tüketiyorsanız,
  • Diyabet hastasıysanız,
  • Şiddetli böbrek hastalığınız söz konusuysa,
  • Kemoterapi tedavisi görüyorsanız,
  • Yetersiz besleniyorsanız tüberküloz hastalığına yakalanma ihtimaliniz daha yüksektir demektir.
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