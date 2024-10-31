Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor

TÜBERKÜLOZ NASIL BULAŞIR?

Verem yani tüberküloz, öksürük ve hapşırma ile insandan insana bulaşan ''mycobacterium tuberculosis'' isimli bakterinin genellikle akciğerlere saldırması ile ortaya çıkar. Kolay bulaşan bir hastalık olmayan tüberkülozun vücuda girmesi için enfekte olan bir kişiyle çok fazla zaman geçirilmiş olması gerekir.