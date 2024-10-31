Dünya Sağlık Örgütü uyardı! En ölümcül virüs kapıda: Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, her 6 kişiden 1'ini öldürüyor
Dünya Sağlık Örgütü, 2023 yılında 8 milyon vakayı aşan tüberküloz hastalığının, yeniden tırmanışa geçtiği konusunda uyarıda bulundu. Belirtileri genellikle soğuk algınlığıyla karıştırılan tüberküloz, uzmanlar tarafından ''dünyanın en ölümcül hastalığı'' olarak tanımlanıyor.
Viktorya döneminde ''verem'' olarak bilinen tüberkülozun ilk evrelerinde soğuk algınlığı veya gribe benzer belirtiler görülebiliyor.