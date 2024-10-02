Dünyaca ünlü isimler yorgunluğu önlemek için her gün tüketiyor! Hem kemik sağlığını koruyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor

Mide hastalıkları, aşırı alkol tüketimi, diyabet ve yaş gibi bazı faktörler, magnezyum eksikliğine neden olabilir. Magnezyum eksikliği ise depresyon, solunum yolu hastalıkları ve migren ataklarına yol açabilir. Son dönemlerde dünyaca ünlü isimlerin de favorisi olan magnezyum takviyeleri, kemik sağlığını korumasının yanı sıra yorgunluğu da yok ediyor. Magnezyum yönünden yüksek besinler arasında kabak çekirdeği, ıspanak, muz ve avokado gibi seçenekler yer alıyor.

Dünyaca ünlü isimler yorgunluğu önlemek için her gün tüketiyor! Hem kemik sağlığını koruyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor - 1

Son yıllarda magnezyum içeren beslenme listelerine olan ilgi oldukça arttı. Öyle ki Taylor Swift ve Kourtney Kardashian gibi ünlü isimler bile günlük enerji seviyelerinin düşmemesi için magnezyumdan yararlanıyorlar.

Magnezyum eksikliği belirtileri arasında kemik erimesi, Tip 2 diyabet, astım atakları, hipertansiyon ve huzursuz bacak sendromu yer alabiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyaca ünlü isimler yorgunluğu önlemek için her gün tüketiyor! Hem kemik sağlığını koruyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor - 2

Ancak ABD'li Doktor Heather Yost, magnezyum takviyesi için kullanılan hapların ishal yapma riskine karşı uyarıyor. Dr. Yost, magnezyumun özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için daha uygun bir seçenek olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, 19 ila 64 yaş arasındaki kadınların günde yaklaşık 270 mg magnezyum tüketmesini öneriyor. Aynı yaştaki erkeklerin de yaklaşık 300 mg alması tavsiye ediliyor. Ayrıca magnezyumun yalnızca takviye olarak değil, dengeli beslenme yoluyla da alınması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Dünyaca ünlü isimler yorgunluğu önlemek için her gün tüketiyor! Hem kemik sağlığını koruyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor - 3

Özellikle pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler düzenli tüketildiği takdirde magnezyum eksikliğinin sağlık üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltabiliyor.

Dünyaca ünlü isimler yorgunluğu önlemek için her gün tüketiyor! Hem kemik sağlığını koruyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor - 4

Fındık, ceviz, kaju, badem, kabak çekirdeği gibi kuruyemişler ve somon gibi yağlı balık deniz ürünleri de magnezyum yönünden oldukça zengin. Magnezyum oranı yüksek besinlere süt, yoğurt, bitter çikolata, susam ve maden suyu da eklenebilir.

Dünyaca ünlü isimler yorgunluğu önlemek için her gün tüketiyor! Hem kemik sağlığını koruyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor - 5

Ancak aşırı doz magnezyum alımının tansiyon, mide bulantısı ve yorgunluk gibi yan etkilere neden olabileceğini unutmayın. Özellikle bağırsak, kalp ve böbreklerle ilgili sağlık sorunları olan kişilerin magnezyum tüketiminde mutlaka bir sağlık profesyoneline danışması gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER