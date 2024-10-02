Dünyaca ünlü isimler yorgunluğu önlemek için her gün tüketiyor! Hem kemik sağlığını koruyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor
Mide hastalıkları, aşırı alkol tüketimi, diyabet ve yaş gibi bazı faktörler, magnezyum eksikliğine neden olabilir. Magnezyum eksikliği ise depresyon, solunum yolu hastalıkları ve migren ataklarına yol açabilir. Son dönemlerde dünyaca ünlü isimlerin de favorisi olan magnezyum takviyeleri, kemik sağlığını korumasının yanı sıra yorgunluğu da yok ediyor. Magnezyum yönünden yüksek besinler arasında kabak çekirdeği, ıspanak, muz ve avokado gibi seçenekler yer alıyor.
Son yıllarda magnezyum içeren beslenme listelerine olan ilgi oldukça arttı. Öyle ki Taylor Swift ve Kourtney Kardashian gibi ünlü isimler bile günlük enerji seviyelerinin düşmemesi için magnezyumdan yararlanıyorlar.
Magnezyum eksikliği belirtileri arasında kemik erimesi, Tip 2 diyabet, astım atakları, hipertansiyon ve huzursuz bacak sendromu yer alabiliyor.