Dünyaca ünlü isimler yorgunluğu önlemek için her gün tüketiyor! Hem kemik sağlığını koruyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor

Ancak ABD'li Doktor Heather Yost, magnezyum takviyesi için kullanılan hapların ishal yapma riskine karşı uyarıyor. Dr. Yost, magnezyumun özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için daha uygun bir seçenek olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, 19 ila 64 yaş arasındaki kadınların günde yaklaşık 270 mg magnezyum tüketmesini öneriyor. Aynı yaştaki erkeklerin de yaklaşık 300 mg alması tavsiye ediliyor. Ayrıca magnezyumun yalnızca takviye olarak değil, dengeli beslenme yoluyla da alınması gerektiğinin altını çiziyorlar.