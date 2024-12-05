Dünyada ilk! Türk akademisyenler üretti: 200 gramı bile vücudu toksinlerden arındırıyor
Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli akademisyenler, aktif karbon üzerinde çalışarak hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketimine uygun olan aktif karbonlu yoğurt üretti.
Aktif karbon veya diğer adıyla aktif kömür gıdadan kozmetiğe, diyetten detoksa kadar pek çok alanda kullanılıyor. Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli akademisyenler, 5 yıl boyunca aktif karbon üzerinde çalışarak hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketmesine uygun aktif karbonlu yoğurt hazırladı.