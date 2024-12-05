Dünyada ilk! Türk akademisyenler üretti: 200 gramı bile vücudu toksinlerden arındırıyor

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, aktif karbonlu yoğurdun dünyada ilk olduğunu söyleyerek, “Aktif karbonlu yoğurt çalışması dünyada ilk. Amacımız aktif karbonlu yoğurdun tüketimini yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla yenilik olarak değerlendirilen bu konu ile ilgili süt ve fermente süt işletmelerini ortak çalışma yapmak için bu çalışmamıza dahil etmekten ve bilimsel çalışma yapmak isteyen çalışmacılara ilham olmak ve imkan sağlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

''AKTİF KARBONU FERMENTASYON SIRASINDA KULLANDIK''

Projenin yürütücülerinden Dr. Emin Zümrütdal, yoğurt tüketiminden sonra ortaya çıkan laktoz intoleransı sorununun tüm dünyada çözüme kavuşması için çalışmaların sürdüğünü anlatarak, “Süt ve süt ürünlerinin alternatifi olarak tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Biz de bu çalışmalara aktif karbonlu yoğurt ve

fermente süt ürünleriyle devam ettik. Aktif karbon özellikle son yüzyıl içerisinde diş macunlarından yediğimiz gıdalara kadar birçok alanda kullanılıyor. Buradan aldığımız fikirle aktif karbonu fermantasyon sırasında kullandık. Bu çalışma enstitüler tarafından yenilik olarak değerlendirildi. Bu çalışmada yoğurdun özelliğini bozmadan birçok bilimsel veriye ulaştık” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan basın mensuplarına aktif karbonlu yoğurt ikram edildi. Öte yandan marketlerde satışa sunulan 200 gramlık yoğurdun 25 TL olduğu öğrenildi.