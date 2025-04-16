Dünyanın en eski süper besinlerinden biri: Meğer vücuda zararı varmış
Sağlık yararları nedeniyle kutlanan birçok süper besinin gizli yan etkileri olabilir. Sindirime ve tokluğa yardımcı olan chia tohumları, yanlış tüketildiğinde sindirim sorunlarına ve potansiyel özofageal tıkanıklıklara neden olabilir. Besin açısından zengin olan darılar, aşırı alımda tiroid fonksiyonunu etkileyebilir. Peki, hangi popüler besinlerin zararı var?
Güne besin açısından zengin bir öğünle başlamak, yorgunluktan sindirime kadar birçok sağlık sorununu önleyebilir. Zengin besin profilleri nedeniyle popülerlik kazanan darı, chia tohumu, tarçın ve turpgillerden oluşan birçok süper besin vardır.