Dünyanın en eski süper besinlerinden biri: Meğer vücuda zararı varmış

Sağlık yararları nedeniyle kutlanan birçok süper besinin gizli yan etkileri olabilir. Sindirime ve tokluğa yardımcı olan chia tohumları, yanlış tüketildiğinde sindirim sorunlarına ve potansiyel özofageal tıkanıklıklara neden olabilir. Besin açısından zengin olan darılar, aşırı alımda tiroid fonksiyonunu etkileyebilir. Peki, hangi popüler besinlerin zararı var?

Dünyanın en eski süper besinlerinden biri: Meğer vücuda zararı varmış - 1

Güne besin açısından zengin bir öğünle başlamak, yorgunluktan sindirime kadar birçok sağlık sorununu önleyebilir. Zengin besin profilleri nedeniyle popülerlik kazanan darı, chia tohumu, tarçın ve turpgillerden oluşan birçok süper besin vardır.

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Dünyanın en eski süper besinlerinden biri: Meğer vücuda zararı varmış - 2

Lif, antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin olan bu süper besinler, diyetinizi önemli besin maddeleriyle zenginleştirmenize yardımcı olur. Ancak, tüm süper besinler herkese uygun değildir. Yemeklerinize eklemeden önce bireysel sağlık koşullarını ve diyet ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

İşte son derece popüler süper besinlerin daha az bilinen yan etkileri:


Dünyanın en eski süper besinlerinden biri: Meğer vücuda zararı varmış - 3

CHİA TOHUMLARI

Sağlıklı yaşam etkileyicilerinin şiddetle tavsiye ettiği en trend süper besinlerden biri chia tohumudur. Suyla temas ettiğinde jel benzeri bir kıvam alırlar. Ozempic'e doğal bir alternatif olan chia tohumlarının sizi daha uzun süre tok tuttuğu ve sağlıksız istekleri azalttığı bilinmektedir. Lif, protein, sağlıklı yağlar ve mikro besinler açısından zengin olan chia tohumları ayrıca kolesterolü yönetmeye yardımcı olabilir.

Ancak herkes için uygun değildir. Çok fazla lif bazı insanlar için sorun yaratabilir ve karın ağrısı, kabızlık, ishal, şişkinlik ve gaza neden olabilir. Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi iltihaplı bağırsak hastalıkları olan kişiler, chia tohumları alevlenmelere yol açabileceğinden ekstra dikkatli olmalıdır.


Dünyanın en eski süper besinlerinden biri: Meğer vücuda zararı varmış - 4

DARI

Dünyanın en eski süper besinlerinden biri olan darı , protein, lif, demir, magnezyum, kalsiyum ve tiamin, niasin ve folat gibi çeşitli vitaminler gibi çeşitli besin maddeleri içerir. Glutensiz ve düşük kalorili olan darılar ayrıca açlık sancılarını kontrol etmeye yardımcı olur ve vücuttaki trigliserit seviyelerini düşürdüğü bilinmektedir. Bir amino asit olan triptofan iştahı azaltır ve kilo yönetimine yardımcı olur. Bu harika tahılların ayrıca kolon kanseri riskini azalttığı bilinmektedir.

Ancak, darı aşırı dozda tüketilmemelidir çünkü çok fazla darı, iyot emilimini ve hormon üretimini engelleyen guatrojenler nedeniyle tiroid fonksiyonunu etkileyebilir ve potansiyel olarak guatra yol açabilir. Tiroid sorunları olanlar darı tüketimini sınırlamalıdır.

Sindirimi zayıf olan kişiler şişkinlik, gaz veya hazımsızlığa neden olabileceğinden çok fazla darı yemekten kaçınmalıdır. Darıların ayrıca hassas bireylerde böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunabilen oksalatlar içerdiği bilinmektedir.


Dünyanın en eski süper besinlerinden biri: Meğer vücuda zararı varmış - 5

TARÇIN

Çok eski zamanlardan beri hem mutfak hem de tıbbi amaçlarla kullanılan bir baharat olan tarçın, antioksidan, antibiyotik ve iltihap giderici özelliklere sahiptir. Diyabeti yönettiği bilinmektedir. 18 çalışmanın incelenmesi, tarçının kan şekerini düşürebileceğini göstermektedir.

Tarçının iki ana çeşidi vardır - cassia ve seylan. Cassia daha yaygın olarak bulunur, ancak seylan'ın daha fazla sağlık yararına sahip olduğu bilinmektedir.

Cassia tarçını az miktarda yenmesi güvenli olsa da, kumarin adı verilen bileşiği nedeniyle çok fazla tüketilmesi sorunlu olabilir.

Araştırmalar, çok fazla kumarin yemenin karaciğere zarar verebileceğini bulmuştur. Tüketimi, vücut ağırlığının 1 kilogramı (kg) veya 2,2 poundu (lb) başına 0,1 miligram (mg) ile sınırlandırılmalıdır. Tarçının aşırı tüketimi şeker seviyelerini tehlikeli seviyelere düşürebilir.

Tarçın genellikle ölçülü olarak güvenlidir ancak diyabet, kalp veya karaciğer sorunları için kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir. Aşırı alımı karaciğer hasarı riskini artırabilir veya kan şekerinin çok düşmesine neden olabilir.


Dünyanın en eski süper besinlerinden biri: Meğer vücuda zararı varmış - 6

TURPGİLLER

Brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası gibi turpgiller lif, C, E ve K vitaminleri ve glukozinolatlar gibi fitonutrientler açısından zengindir. Bu bileşikler detoksifikasyonu destekler, iltihabı azaltır ve belirli kanser türlerinin riskini düşürür. En önemlisi, yüksek lif içeriği sayesinde kalp dostudur, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve sindirimi destekler.

Ancak, yüksek lif ve kükürt içeriği nedeniyle turpgiller bazı kişilerde şişkinlik ve gaza neden olabilir. Ayrıca, büyük miktarlarda tüketildiğinde iyot eksikliği veya mevcut tiroid sorunları olan kişilerde tiroid fonksiyonunu etkileyebilecek guatrojenler içerirler. Bunları iyi pişirmek bu etkileri azaltmaya yardımcı olabilir.

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