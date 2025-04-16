Dünyanın en eski süper besinlerinden biri: Meğer vücuda zararı varmış

DARI

Dünyanın en eski süper besinlerinden biri olan darı , protein, lif, demir, magnezyum, kalsiyum ve tiamin, niasin ve folat gibi çeşitli vitaminler gibi çeşitli besin maddeleri içerir. Glutensiz ve düşük kalorili olan darılar ayrıca açlık sancılarını kontrol etmeye yardımcı olur ve vücuttaki trigliserit seviyelerini düşürdüğü bilinmektedir. Bir amino asit olan triptofan iştahı azaltır ve kilo yönetimine yardımcı olur. Bu harika tahılların ayrıca kolon kanseri riskini azalttığı bilinmektedir.



Ancak, darı aşırı dozda tüketilmemelidir çünkü çok fazla darı, iyot emilimini ve hormon üretimini engelleyen guatrojenler nedeniyle tiroid fonksiyonunu etkileyebilir ve potansiyel olarak guatra yol açabilir. Tiroid sorunları olanlar darı tüketimini sınırlamalıdır.



Sindirimi zayıf olan kişiler şişkinlik, gaz veya hazımsızlığa neden olabileceğinden çok fazla darı yemekten kaçınmalıdır. Darıların ayrıca hassas bireylerde böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunabilen oksalatlar içerdiği bilinmektedir.





