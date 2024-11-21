Dünyanın en faydalı besini seçildi! Bir avucu bile kalbi koruyup felç riskini yok ediyor
Yapılan birçok araştırmada, faydalarıyla çoğu besini geride bırakan badem, özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkileriyle adından söz ettiriyor. Bilim insanları, bademin diyabet ve obezite riskini de azaltmada da oldukça etkili bir besin olduğunu belirtti.
Louisiana Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, düzenli badem tüketiminin diyabet, yüksek tansiyon ve obeziteye neden olan karın yağlarını azalttığı tespit edildi. Bademin aynı zamanda tokluk hissini artırarak iştahı azalttığı da belirlendi.