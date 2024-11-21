Dünyanın en faydalı besini seçildi! Bir avucu bile kalbi koruyup felç riskini yok ediyor

Yapılan birçok araştırmada, faydalarıyla çoğu besini geride bırakan badem, özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkileriyle adından söz ettiriyor. Bilim insanları, bademin diyabet ve obezite riskini de azaltmada da oldukça etkili bir besin olduğunu belirtti.

Dünyanın en faydalı besini seçildi! Bir avucu bile kalbi koruyup felç riskini yok ediyor - 1

Louisiana Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, düzenli badem tüketiminin diyabet, yüksek tansiyon ve obeziteye neden olan karın yağlarını azalttığı tespit edildi. Bademin aynı zamanda tokluk hissini artırarak iştahı azalttığı da belirlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en faydalı besini seçildi! Bir avucu bile kalbi koruyup felç riskini yok ediyor - 2

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada ise her gün bir avuç badem tüketmenin kötü kolesterolü düşürerek, iyi kolesterolü artırdığı ortaya çıktı.

Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, günlük beslenmenize 43 gram badem ekleyerek atardamarlardaki plağın temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Dünyanın en faydalı besini seçildi! Bir avucu bile kalbi koruyup felç riskini yok ediyor - 3

Badem, kırmızı kan hücrelerinde yer alan E vitamini seviyesini yükseltir. E vitamini ve antioksidanlar, vücuttaki oksidatif hasarı önlemeye katkı sağlar. Badem, kalp sağlığı için faydalı olan lipid ve yağ seviyelerini de iyileştirir.

Dünyanın en faydalı besini seçildi! Bir avucu bile kalbi koruyup felç riskini yok ediyor - 4

Karbonhidrat bakımından düşük olan badem, sağlıklı yağ, protein ve lif bakımından zengin bir besin seçeneğidir. Bademde bulunan magnezyum, kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

Dünyanın en faydalı besini seçildi! Bir avucu bile kalbi koruyup felç riskini yok ediyor - 5

Badem, içeriğindeki protein ve lif sayesinde iştahı azaltır ve tokluk hissi verir. Bu da günlük olarak alınan kalori miktarını azalttığı anlamına gelir.

Dünyanın en faydalı besini seçildi! Bir avucu bile kalbi koruyup felç riskini yok ediyor - 6

AŞIRI TÜKETİME DİKKAT

Bademin aşırı tüketimi, çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Bademi ölçüsüzce tüketmek; kilo alımına ve sindirim sorunlarının yanı sıra, böbrek taşı oluşumuna da zemin hazırlayabilir.

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