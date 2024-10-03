Dünyanın en pahalı baharatlarından biri: Safran bitkisi ne için kullanılır? Safran bitkisinin faydaları

Safran bitkisi, "Crocus sativus" olarak bilinen bir çiçekli bitkidir. Genellikle baharat olarak kullanılan safran, bu bitkinin mor çiçeklerinin stigmasından elde edilir. Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biridir ve yoğun bir aroma ile karakterizedir.



Safran bitkisi, genellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişir ve kış aylarında soğanlı bir bitki olarak yer altındaki soğanları ile beslenir. Çiçekler, sonbahar aylarında açar ve bu çiçeklerin toplanması oldukça zahmetlidir; her bir çiçekte yalnızca üç stigma bulunur ve bunların elle toplanması gerekir. Bu nedenle safranın maliyeti de yüksektir.