Dünyanın en pahalı besini: Kralların yiyeceği olarak da biliniyor, hem kalbi koruyor hem kansere savaş açıyor
Dünyada en çok İtalya'da yetiştiği bilinen trüf mantarı, maliyeti nedeniyle dünyanın en pahalı besinleri arasında yer alıyor. Sağlığa faydaları çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlanan trüf mantarı, ''kara elmas'' ve ''kralların yiyeceği'' adıyla da biliniyor. Trüf mantarının başlıca faydaları arasında kalp hastalıklarını önleme ve kanser riskini azaltması yer alıyor.
Trüf mantarı, vücutta serbest radikallerin birikmesini engelleyen ve hücresel hasarı azaltan güçlü antioksidanlar içerir. Yapılan araştırmalarda, trüf mantarının yüksek miktarda polifenol ve flavonoid bileşenleri barındırdığı kanıtlandı. Bu bileşenler, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına yardımcı olur ve yaşlanmayı geciktirir. Trüf mantarının antioksidan etkisi, kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türlerine karşı da koruyucu olabilir.