Dünyanın en pahalı besini: Kralların yiyeceği olarak da biliniyor, hem kalbi koruyor hem kansere savaş açıyor

Trüf mantarının bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkileri olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalara göre, trüf mantarı bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunu teşvik eder ve enfeksiyonlara karşı vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir.

2021 yılında yapılan bir araştırma, trüf mantarının nöroprotektif özelliklere sahip olduğunu ve beyin sağlığını desteklediğini kanıtladı. Trüf mantarının içeriğindeki fenolik bileşikler, sinir hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyarak beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir. Trüf mantarının Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde de potansiyel faydaları olduğu öne sürülür.