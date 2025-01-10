Dünyanın en tembel kan grubu belli oldu! Koltuktan kalkmak bile zor

Yapay zekanın analizlerine göre, belirli kan grupları arasında davranışsal farklılıklar olabileceği öne sürülüyor. Bu analizler, bazı kişilik özelliklerinin kan grubuna göre değişebileceğini ve bunun da bazı durumlarda tembellik olarak algılanabileceğini iddia ediyor. Özellikle B kan grubuna sahip kişilerin bu tür değerlendirmelerde daha sık "tembel" olarak nitelendirildiği belirtiliyor. Peki, B kan grubunun bu şekilde algılanmasının ardında hangi faktörler yatıyor?