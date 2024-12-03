Dünyanın en uzun ömürlü insanları her gün bu içeceği tüketiyor! Türkiye'de de popüler: Bilim insanları etkisini kanıtladı

Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının Japonya, İtalya, Kosta Rika ve Yunanistan gibi ülkelerde yaşadığı biliniyor. Araştırmalar, bu ülkelerde yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarında ortak bir nokta buldu.

Dünyanın en uzun ömürlü insanları her gün bu içeceği tüketiyor! Türkiye'de de popüler: Bilim insanları etkisini kanıtladı - 1

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yapılan bir araştırmaya göre, kahve içmek ömrü uzatmada oldukça etkili bir alışkanlık. Profesör Peter Kistler, düzenli olarak kahve tüketen kişilerin aritmi gibi kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranlarının daha düşük olduğunu açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en uzun ömürlü insanları her gün bu içeceği tüketiyor! Türkiye'de de popüler: Bilim insanları etkisini kanıtladı - 2

Özellikle İtalya'nın Sardunya Adası gibi bölgelerde sıklıkla tüketildiği belirlenen espresso, konsantre bir kahve türüdür. Genellikle uzun ömürlü olmalarıyla bilinen insanların yaşadıkları coğrafyalarda bol bol tüketilir. Bu bölgeler arasında Japonya'nın Okinawa Adası, Kosta Rika'nın Nicoya Yarımadası ve Yunanistan'ın Ikarya Adası yer alır.

Dünyanın en uzun ömürlü insanları her gün bu içeceği tüketiyor! Türkiye'de de popüler: Bilim insanları etkisini kanıtladı - 3

İtalyan yaşlıları, espressoyu saf haliyle içmeyi tercih ederler ve çok nadiren şeker veya bal eklerler. Genellikle günde birkaç bardak içerler, ancak yapılan çalışmalar, günde iki ila üç bardak arasında espresso içmenin daha faydalı olduğunu ortaya koymuştur.

Dünyanın en uzun ömürlü insanları her gün bu içeceği tüketiyor! Türkiye'de de popüler: Bilim insanları etkisini kanıtladı - 4

Espresso, yüksek miktarda kafein içerir ve bu da kişinin, gün içinde daha enerjik olmasını sağlayabilir. Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak daha uyanık ve dikkatli olmanıza yardımcı olur. Kafein, beyin fonksiyonlarını uyararak odaklanmayı, hafızayı ve genel zihinsel uyanıklığı artırabilir. Bu nedenle, espresso, zihinsel performansı artırmak için iyi bir seçenektir.

Espresso, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. İçerdiği kafein, yağ yakımını artırabilir ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olabilir.

Dünyanın en uzun ömürlü insanları her gün bu içeceği tüketiyor! Türkiye'de de popüler: Bilim insanları etkisini kanıtladı - 5

Espresso, zengin bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur ve vücudu daha sağlıklı tutar.

Kafein, ruh halini iyileştirebilir ve depresyon belirtilerini azaltabilir. Ayrıca, espresso içmek, bir süreliğine stres seviyelerini de düşürebilir. Bazı araştırmalar, düzenli espresso tüketiminin Tip 2 diyabet riskini azalttığını ortaya koymuştur. Kafein, insülin hassasiyetini artırabilir ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Dünyanın en uzun ömürlü insanları her gün bu içeceği tüketiyor! Türkiye'de de popüler: Bilim insanları etkisini kanıtladı - 6

Espresso, karaciğer sağlığını destekleyen bileşenler içerir. Özellikle, bazı araştırmalar kahve tüketiminin karaciğer hastalıkları riskini azalttığını göstermektedir.

Düzenli kahve tüketimi, kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, aşırı tüketimden kaçınılması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Espressonun faydaları kişiden kişiye değişebilir, bu yüzden aşırı tüketimden kaçınmak ve vücudunuzu dinlemek önemlidir. Ayrıca, kafein hassasiyeti olan kişiler için espressonun fazla uyarıcı olabileceğini unutmamak gerekir.

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