Dünyanın en uzun ömürlü insanları her gün bu içeceği tüketiyor! Türkiye'de de popüler: Bilim insanları etkisini kanıtladı
Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının Japonya, İtalya, Kosta Rika ve Yunanistan gibi ülkelerde yaşadığı biliniyor. Araştırmalar, bu ülkelerde yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarında ortak bir nokta buldu.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde yapılan bir araştırmaya göre, kahve içmek ömrü uzatmada oldukça etkili bir alışkanlık. Profesör Peter Kistler, düzenli olarak kahve tüketen kişilerin aritmi gibi kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranlarının daha düşük olduğunu açıkladı.