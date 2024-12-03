Dünyanın en uzun ömürlü insanları her gün bu içeceği tüketiyor! Türkiye'de de popüler: Bilim insanları etkisini kanıtladı

Espresso, yüksek miktarda kafein içerir ve bu da kişinin, gün içinde daha enerjik olmasını sağlayabilir. Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak daha uyanık ve dikkatli olmanıza yardımcı olur. Kafein, beyin fonksiyonlarını uyararak odaklanmayı, hafızayı ve genel zihinsel uyanıklığı artırabilir. Bu nedenle, espresso, zihinsel performansı artırmak için iyi bir seçenektir.

Espresso, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. İçerdiği kafein, yağ yakımını artırabilir ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olabilir.