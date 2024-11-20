Dünyanın en yaşlı ailesi her gün bu yemeği yiyor! Kemik ve sindirim dostu: Her kaşığı ömre ömür katıyor
2012 yılında ''Dünyanın en yaşlı ailesi'' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Melis ailesi, hayatları boyunca yalnızca 3 gıda tüketti. Uzmanlar, İtalya'da yaşayan ailenin uzun ömürlü olmalarında beslenme düzenlerinin oldukça etkili olduğunun altını çizdi.
Toplam yaşları 818 olan Melis ailesi, dünyanın en yaşlı ailesi olarak tanınıyor. Aile üyelerinin uzun ömürlü olmalarında çevresel faktörler etkili olduğu kadar, beslenme şekilleri de büyük önem taşıyor.