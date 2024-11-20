Dünyanın en yaşlı ailesi her gün bu yemeği yiyor! Kemik ve sindirim dostu: Her kaşığı ömre ömür katıyor

Sağlıklı kemikler için kalsiyum, fosfat ve kolajen oranının yüksek olması önemlidir. Nohut, kemikleri güçlendiren kalsiyum, lif, magnezyum ve K vitamini yönünden zengin bir besindir. Özellikle büyüme çağında olan çocukların düzenli olarak nohut tüketmesi tavsiye edilir.