Dünyanın en yaşlı ailesi her gün bu yemeği yiyor! Kemik ve sindirim dostu: Her kaşığı ömre ömür katıyor

2012 yılında ''Dünyanın en yaşlı ailesi'' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Melis ailesi, hayatları boyunca yalnızca 3 gıda tüketti. Uzmanlar, İtalya'da yaşayan ailenin uzun ömürlü olmalarında beslenme düzenlerinin oldukça etkili olduğunun altını çizdi.

Dünyanın en yaşlı ailesi her gün bu yemeği yiyor! Kemik ve sindirim dostu: Her kaşığı ömre ömür katıyor - 1

Toplam yaşları 818 olan Melis ailesi, dünyanın en yaşlı ailesi olarak tanınıyor. Aile üyelerinin uzun ömürlü olmalarında çevresel faktörler etkili olduğu kadar, beslenme şekilleri de büyük önem taşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en yaşlı ailesi her gün bu yemeği yiyor! Kemik ve sindirim dostu: Her kaşığı ömre ömür katıyor - 2

Melis ailesi, hayatları boyunca ekşi mayalı ekmek tüketmekten vazgeçmedi. Ekşi mayalı ekmeğin yanında bol miktarda baklagil yedikleri öğrenilen aile üyeleri, öğünlerinde yalnızca pinto fasulyesi, beyaz fasulye ve nohuta yer verdi.

Dünyanın en yaşlı ailesi her gün bu yemeği yiyor! Kemik ve sindirim dostu: Her kaşığı ömre ömür katıyor - 3

Pinto fasulyesi, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin yükselmesini yavaşlatır. İçeriğindeki antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallere karşı koruma sağlar. Pinto fasulyesi, özellikle Meksika mutfağında yaygın olarak tüketilir.

Dünyanın en yaşlı ailesi her gün bu yemeği yiyor! Kemik ve sindirim dostu: Her kaşığı ömre ömür katıyor - 4

Nohut, kilo kontrolü sağlamanın yanı sıra tip 2 diyabeti önlemesiyle bilinir. Düşük glisemik indeksi bulunan nohut, kan şekerinin ani yükselmesini engeller. Nohutta, karbonhidratların sindirimini geciktiren amiloz adı verilen dirençli nişasta bulunur. Amiloz, insülin seviyesinin korunmasında etkili bir maddedir.

Dünyanın en yaşlı ailesi her gün bu yemeği yiyor! Kemik ve sindirim dostu: Her kaşığı ömre ömür katıyor - 5

Sağlıklı kemikler için kalsiyum, fosfat ve kolajen oranının yüksek olması önemlidir. Nohut, kemikleri güçlendiren kalsiyum, lif, magnezyum ve K vitamini yönünden zengin bir besindir. Özellikle büyüme çağında olan çocukların düzenli olarak nohut tüketmesi tavsiye edilir.

Dünyanın en yaşlı ailesi her gün bu yemeği yiyor! Kemik ve sindirim dostu: Her kaşığı ömre ömür katıyor - 6

Ekşi mayalı ekmekte bulunan vitamin ve mineraller vücut tarafından daha kolay emilir. İçeriğindeki mikroorganizmalar, bağırsak florasını olumlu yönde etkiler ve sindirim sağlığını korur. Ekşi mayalı ekmek, diğer ekmeklere nazaran daha kolay hazmedilir.

Dünyanın en yaşlı ailesi her gün bu yemeği yiyor! Kemik ve sindirim dostu: Her kaşığı ömre ömür katıyor - 7

Düzenli ekşi mayalı ekmek tüketimi, vücuttaki B12 vitaminini arttırır. Böylelikle beyin daha iyi çalışır ve unutkanlık azalır.

Bazı kaynaklarda, ekşi mayalı ekmeğin, maya alerjisi olan kişiler tarafından bile rahatlıkla tüketilebileceği ifadesi yer alıyor ancak alerjik risklerin olduğu durumlarda bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda vardır.

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