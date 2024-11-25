Dünyanın en zararlı besini! Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Erken ölüm riskini 2 kat artırıyor

Margarinde iltihaplanmayı tetikleyebilecek kimyasal maddeler bulunur. Kronik enflamasyon; diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi birçok kronik hastalığın temelinde yatan bir faktördür. Düzenli margarin tüketimi, kronik enflamasyonu artırabilir.

Margarin, yüksek kalori içeriği nedeniyle kilo alımına da neden olabilir. Aşırı margarin tüketimi, özellikle bel çevresinde yağ birikimine zemin hazırlar, bu da obezite hastalığına yakalanma olasılığını yükseltir.