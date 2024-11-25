Dünyanın en zararlı besini! Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Erken ölüm riskini 2 kat artırıyor
Çoğu mutfakta daha az maliyetli olduğu gerekçesiyle tereyağı yerine tercih edilen margarin, kalp ve damar düşmanı besinler listesinin başında yer alıyor. Bilim insanları, düzenli margarin tüketiminin erken ölüm riskini artırdığı konusunda uyarıyor.
Trans yağ içeren margarin, kötü kolesterol seviyesinin yükselmesine neden olurken, iyi kolesterol seviyelerini düşürür. Bu durum, kalp sağlığını ciddi tehlikeye atar.