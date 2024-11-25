Dünyanın en zararlı besini! Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Erken ölüm riskini 2 kat artırıyor

Çoğu mutfakta daha az maliyetli olduğu gerekçesiyle tereyağı yerine tercih edilen margarin, kalp ve damar düşmanı besinler listesinin başında yer alıyor. Bilim insanları, düzenli margarin tüketiminin erken ölüm riskini artırdığı konusunda uyarıyor.

Dünyanın en zararlı besini! Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Erken ölüm riskini 2 kat artırıyor - 1

Trans yağ içeren margarin, kötü kolesterol seviyesinin yükselmesine neden olurken, iyi kolesterol seviyelerini düşürür. Bu durum, kalp sağlığını ciddi tehlikeye atar.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en zararlı besini! Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Erken ölüm riskini 2 kat artırıyor - 2

Margarinde iltihaplanmayı tetikleyebilecek kimyasal maddeler bulunur. Kronik enflamasyon; diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi birçok kronik hastalığın temelinde yatan bir faktördür. Düzenli margarin tüketimi, kronik enflamasyonu artırabilir.

Margarin, yüksek kalori içeriği nedeniyle kilo alımına da neden olabilir. Aşırı margarin tüketimi, özellikle bel çevresinde yağ birikimine zemin hazırlar, bu da obezite hastalığına yakalanma olasılığını yükseltir.

Dünyanın en zararlı besini! Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Erken ölüm riskini 2 kat artırıyor - 3

Margarinde bulunan trans yağlar, bağışıklık sistemini zayıflatır, bu durum vücudu enfeksiyonlara açık hale getirir. 

Margarin tüketimi, karaciğerin yağ metabolizmasını olumsuz yönde etkileyebilir ve karaciğer yağlanmasına yol açabilir.

Dünyanın en zararlı besini! Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Erken ölüm riskini 2 kat artırıyor - 4

Amerikan Kalp Derneği, 1957 yılında trans yağları kalp sağlığının düşmanı olarak tanımladı. Yapılan araştırmalarda, trans yağ zengini margarin tüketiminin erken ölüm riskini artırdığı tespit edildi.

Dünyanın en zararlı besini! Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Erken ölüm riskini 2 kat artırıyor - 5

British Medical Journal'da yayınlanan bir çalışmada, tereyağı yerine margarin tüketen orta yaşlı Avustralyalı erkeklerin erken ölüm oranlarının neredeyse 2 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en zararlı besini! Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Erken ölüm riskini 2 kat artırıyor - 6

Bilim insanları, kalp ve damar sağlığının korunması ve çeşit hastalıklara yakalanma riskinin azalması için zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel yağların tüketimini öneriyor.

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