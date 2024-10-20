Dünyanın en zehirli yemeği! Siyanürden bin kat daha ölümcül: Solunumu anında durduruyor

Kanadalı bilim insanları, dünyanın en tehlikeli 7 besinini açıkladı. Bu besinler, solunum ve bağırsak sorunları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Bilinçsiz tüketilmeleri halinde koma ve ölüme bile yol açabiliyor.

Dünyanın en zehirli yemeği! Siyanürden bin kat daha ölümcül: Solunumu anında durduruyor - 1

Fugu

Japonca'da 'balon balığı' anlamına gelen fugunun yumurtalıkları, bağırsakları ve karaciğeri, siyanürden bin 200 kat daha ölümcül bir nörotoksin olan tetrodotoksin içerir.

Tetrodotoksinin ölümcül dozu, bir iğne başından daha küçüktür ve tek bir balıkta 30 kişiyi öldürmeye yetecek kadar zehir bulunur. Fugu, bilinçsizce tüketilirse motor sinirlerini felç edebilir ve solunumun durmasına neden olabilir.

Japon şefler, fugu hazırlama lisansı almak için yıllarca eğitim almak zorundadır. Bu önlemlere rağmen her yıl çok sayıda kişi, yanlış hazırlanmış fugu yemeği nedeniyle ölmektedir.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en zehirli yemeği! Siyanürden bin kat daha ölümcül: Solunumu anında durduruyor - 2

Ackee meyvesi

Anavatanı Jamaika olan ackee meyvesi, lezzetli ama tehlikeli bir besindir. Olgunlaşmamış ackee meyvesi, hipoglisin adı verilen bir zehir içerir. Bu nedenle meyve tamamen olgunlaşmış olmalıdır. Meyve, toplanmaya hazır olduğunda dışındaki dikişler kendiğinden açılmalıdır.

Çekirdeklerin etrafındaki krem ​​rengi, etli posa yenilmelidir. Pembe etli kısım veya siyah çekirdekler asla tüketilmemelidir çünkü son derece zehirlidir. Ackee meyvesi, kontrolsüz tüketildiğinde komaya veya ölüme yol açabilir.

Dünyanın en zehirli yemeği! Siyanürden bin kat daha ölümcül: Solunumu anında durduruyor - 3

Sannakji

Kore yemeği olan Sannakji; parçalara ayrılmış, baharatlanmış ve hemen servis edilen canlı ahtapot bebek dokunaçlarından oluşur. Sannakji meraklıları yemeği, dokunaçlar hala tabakta kıvranırken yerler. Ancak dokunaçlardaki vantuzlar, dokunaçlar koptuktan sonra bile emme özelliğini sürdürür, bu yüzden yemek yiyenler dokunaçlar damağa yapışmadan önce onları uzun uzun çiğnemek zorundadır.

Aksi takdirde dokunaçlar ağza ve boğaza yapışarak, tüketen kişinin boğularak ölmesine neden olabilir. 

Dünyanın en zehirli yemeği! Siyanürden bin kat daha ölümcül: Solunumu anında durduruyor - 4

Hakarl

Geleneksel bir İzlanda yemeği olan Hakarl, üç ila beş ay arasında kurutulup asılan Grönland köpek balığı etidir. Bu işlem, köpek balığının etindeki yüksek üre ve trimetilamin oksit seviyelerini nötralize etmek için gereklidir.

Grönland köpek balıklarının idrar yolu yoktur, bu nedenle atıklar ve toksinler derisinden ve etinden süzülür.  Kimyasallar o kadar yoğundur ki, birkaç ısırıkta bile kişiyi zehirleyebilir.

Hakarl, aşırı tüketildiğinde bağırsak sorunlarına ve nörolojik hastalıklara zemin hazırlayabilir.

Dünyanın en zehirli yemeği! Siyanürden bin kat daha ölümcül: Solunumu anında durduruyor - 5

Manyok

Tropikal bir kök bitkisi olan manyok, genellikle puding, meyve suyu, kek ve cips gibi gıdalarda kullanılır. Ancak manyoğun yaprakları ve kökleri ölümcül siyanür üretebilir. Zehirlenmeyi önlemek için manyok yenmeden önce uygun bir şekilde pişirilmelidir.


Dünyanın en zehirli yemeği! Siyanürden bin kat daha ölümcül: Solunumu anında durduruyor - 6

Ravent

Reçellerde ve turtalarda sıklıkla kullanılan raventin yaprakları, oksalik asit içerir. Çok fazla oksalik asit tüketmek, genel sağlık açısından oldukça tehlikeli olabilir.

Raventin bilinçsiz tüketimi; boğaz yanması, mide bulantısı, nefes alma zorluğu ve ishal gibi pek çok sağlık sorununa zemin hazırlayabilir. Oksalik asit, ayrıca böbrek taşı oluşumuna da yol açabilir.



Dünyanın en zehirli yemeği! Siyanürden bin kat daha ölümcül: Solunumu anında durduruyor - 7

Mürver

Mürver yapraklarının dalları ve tohumları, ölümcül seviyelerde siyanür üreten glikozit içerir. Bu nedenle mürver meyvelerini, tamamen olgunlaşmış ve pişirilmiş şekilde yemek gerekir. Aksi takdirde mide bulantısı, kusma, şiddetli ishal ve hatta ölüme bile yol açabilir.

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