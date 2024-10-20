Dünyanın en zehirli yemeği! Siyanürden bin kat daha ölümcül: Solunumu anında durduruyor

Fugu

Japonca'da 'balon balığı' anlamına gelen fugunun yumurtalıkları, bağırsakları ve karaciğeri, siyanürden bin 200 kat daha ölümcül bir nörotoksin olan tetrodotoksin içerir.



Tetrodotoksinin ölümcül dozu, bir iğne başından daha küçüktür ve tek bir balıkta 30 kişiyi öldürmeye yetecek kadar zehir bulunur. Fugu, bilinçsizce tüketilirse motor sinirlerini felç edebilir ve solunumun durmasına neden olabilir.

Japon şefler, fugu hazırlama lisansı almak için yıllarca eğitim almak zorundadır. Bu önlemlere rağmen her yıl çok sayıda kişi, yanlış hazırlanmış fugu yemeği nedeniyle ölmektedir.