Düşük testosteron nasıl anlaşılır? 6 belirti ele veriyor

Son yıllarda testosteron; enerji, sağlık, güç ve cinsellik kavramlarıyla özdeşleşmiş durumda. Bugün bir aktara ya da takviye satan bir dükkâna girdiğinizde, testosteronu artırdığı öne sürülen birçok ürünle karşılaşabilirsiniz.

Peki, testosteron eksikliği gerçekten bu kadar yaygın mı, yoksa bu sadece bir pazarlama stratejisi mi? Artan araştırmalar, hem erkek hem kadın sağlığında testosteronun düşündüğümüzden daha büyük bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.