Düşük testosteron nasıl anlaşılır? 6 belirti ele veriyor

Uzmanlar; kronik yorgunluk, öfke ve motivasyon eksikliği gibi semptomların, düşük testosteron seviyelerine işaret edebileceğini belirterek uyarıyor.

Düşük testosteron nasıl anlaşılır? 6 belirti ele veriyor - 1

Son yıllarda testosteron; enerji, sağlık, güç ve cinsellik kavramlarıyla özdeşleşmiş durumda. Bugün bir aktara ya da takviye satan bir dükkâna girdiğinizde, testosteronu artırdığı öne sürülen birçok ürünle karşılaşabilirsiniz.

Peki, testosteron eksikliği gerçekten bu kadar yaygın mı, yoksa bu sadece bir pazarlama stratejisi mi? Artan araştırmalar, hem erkek hem kadın sağlığında testosteronun düşündüğümüzden daha büyük bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Düşük testosteron nasıl anlaşılır? 6 belirti ele veriyor - 2

TESTOSTERON NEDİR?

1935 yılında boğa testislerinden izole edilerek tanımlanan testosteron, erkeklerde esas olarak testislerde üretilir. Sperm üretimi ve cinsel istekte kilit rol oynar. Ancak yalnızca üreme ile sınırlı değildir; kas ve kemik kütlesi, yağ dağılımı ve kırmızı kan hücresi üretimi gibi vücutta birçok önemli işlevi etkiler.

Testosteron seviyeleri genellikle erkeklerin 20’li yaşlarının başında zirveye ulaşır ve 30 yaşına kadar sabit kalır. Bu yaştan sonra ise her yıl ortalama yüzde 1 oranında azalma görülür. Ancak bu azalma, çoğu sağlıklı erkekte fark edilecek düzeyde değildir. 

Düşük testosteron nasıl anlaşılır? 6 belirti ele veriyor - 3

Testosteron, son 80 yılda en çok araştırılan hormonlardan biri olsa da, toplum genelinde düşük seviyelerin ne kadar yaygın olduğu hâlâ tartışmalı. Bazı çalışmalar düşük testosteronun nadir olduğunu öne sürerken, son araştırmalar erkeklerin yaklaşık yüzde 25'inde bu durumun görülebileceğini savunuyor. 

DİYABET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2021 yılında yayımlanan büyük çaplı T4DM adlı klinik çalışma, testosteron seviyelerinin artırılmasının diyabet kontrolünü iyileştirdiğini gösterdi. Prediyabet belirtileri gösteren erkeklerde de benzer olumlu sonuçlar elde edildi.

Uzmanlar, testosteron eksikliği teşhislerinin artmasında birden fazla etkenin rol oynadığını belirtiyor. Bunlar arasında yaşam tarzı, obezite, beslenme, stres ve hareketsizlik gibi faktörler yer alıyor.

Düşük testosteron nasıl anlaşılır? 6 belirti ele veriyor - 4

Dr. Jeff Foster, düşük testosteron belirtilerinin yaşlanma belirtileriyle karıştırılabildiğini de ifade ediyor. Uzman isme göre; sürekli yorgunluk, kafeinli içeceklere bağımlılık, öfke, motivasyon kaybı, cinsel istekte azalma ve hafif erektil disfonksiyon bu semptomlar arasında bulunuyor.

Düşük testosteron nasıl anlaşılır? 6 belirti ele veriyor - 5

Seviye daha da düştüğünde ise kas kütlesinde azalma, yağlanmada artış, hafıza sorunları, anksiyete, cinsel işlev bozuklukları ve ciltte değişimler görülebilir. Uyku düzeninde bozulmalar, gece terlemeleri ve ani sıcak basmaları da belirtiler arasında sayılır.

Düşük testosteron nasıl anlaşılır? 6 belirti ele veriyor - 6

2023 yılında yayımlanan büyük bir çalışma, kalp hastalığı geçirmiş ya da kalp krizi öyküsü olan erkeklerde testosteron tedavisinin güvenli olduğunu ve kalp hastalığı riskini artırmadığını ortaya koymuştu. Testosteron tedavisinin prostat kanseri riskini artırmadığı, hatta bazı durumlarda azaltabileceği de belirlendi.

Düşük testosteron nasıl anlaşılır? 6 belirti ele veriyor - 7
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