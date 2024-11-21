Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor

Gülgiller ailesinden olan ayva, kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Daha çok reçel formunda sofralarımıza gelen mucize besin, kalp sağlığının iyileşmesi ve sindirim problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olurken, cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor.

Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor - 1

Dünyada en çok Çin'de yetiştiği bilinen ayva ağaçlarına Türkiye'de ise genellikle Sakarya, Denizli, Bursa ve Çanakkale'de rastlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor - 2

Ayva, hücreleri serbest radikal hasarından korur ve vücuttaki iltihabı azaltır. Araştırmalar, ayvanın içerisinde bulunan quercetin ve kaempferol gibi flavonollerin, kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor - 3

Kilo kontrolünde de en iyi besinlerin başında gelen ayva, diyet lifi bakımından yüksektir ve sindirim sağlığına fayda sağlar.

Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor - 4

Antibakteriyel özellikleri bulunan ayvada bulunan yüksek oranda C vitamini, bağışıklığı güçlendirir ve bağırsak mikroplarına karşı vücudu korur.

Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor - 5

Ayvanın içeriğindeki zengin vitaminler, cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Antioksidanlar, serbest radikallerin cilt hücrelerinde neden olduğu hasarı ortadan kaldırır ve kırışıklıkların görünümünü azaltır. Cildi, UV radyasyonunun etkilerine karşı korur.

Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor - 6

Ayva suyunun H.pylori adı verilen ve mide ülserine neden olan bakterinin büyümesini engellediği, birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. Helikobakter pilori olarak da bilinen bakteri, bulaşıcı bir enfeksiyon olup genellikle ağız yolundan alınan bakterilerin sindirim sistemine ulaşması ile meydana gelir.

Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor - 7

Ayva, cilde merhem veya jel olarak uygulandığında atopik dermatit ve benzeri cilt rahatsızlıklarının önüne geçer. Yüksek C vitamini seviyeleriyle iltihabı kontrol eder ve cilde parlaklık verir.

Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor - 8

Ayva; demir, bakır ve çinko açısından zengin bir meyvedir. Bu üç mineral, kırmızı kan hücrelerinin üretimine katkı sağlar. Kırmızı kan hücresi üretimi yüksek olduğunda, vücuttaki dolaşım artar. Bu da, kafa derisine kan akışının artmasına yardımcı olur. Saç folikül sağlığı artar ve büyüme uyarılır.

Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor - 9

AŞIRI TÜKETİMİNE DİKKAT

Ayva, lif oranı yüksek bir meyvedir. Bu nedenle aşırı ayva tüketimi bağırsak hareketlerini hızlandırarak ishale neden olabilir. Aynı zamanda sindirim sistemi hassas olan bünyelerde şişkinlik, gaz, mide ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

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