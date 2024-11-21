Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor

Ayva suyunun H.pylori adı verilen ve mide ülserine neden olan bakterinin büyümesini engellediği, birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. Helikobakter pilori olarak da bilinen bakteri, bulaşıcı bir enfeksiyon olup genellikle ağız yolundan alınan bakterilerin sindirim sistemine ulaşması ile meydana gelir.