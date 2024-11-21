Eklem ağrılarından öksürüğe kadar pek çok derde çare oluyor! Potasyum ve vitamin zengini: Türkiye'de en çok Sakarya'da yetişiyor
Gülgiller ailesinden olan ayva, kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Daha çok reçel formunda sofralarımıza gelen mucize besin, kalp sağlığının iyileşmesi ve sindirim problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olurken, cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor.
Dünyada en çok Çin'de yetiştiği bilinen ayva ağaçlarına Türkiye'de ise genellikle Sakarya, Denizli, Bursa ve Çanakkale'de rastlanıyor.