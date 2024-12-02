Ekmek yemek istemeyenler bunu tüketiyor: Yoğurtla karıştırıldığında faydaları katlanarak artıyor
Günümüzde pek çok sağlık sorununun başlıca nedenleri arasında kabul edilen beyaz ekmek, yüksek kalori içeriğinin yanı sıra kan basıncının yükselmesine ve kalp hastalıklarına da zemin hazırlayabiliyor. Ancak kinoa ve chia tohumu gibi besin değeri yüksek gıdalar tüketerek, ekmeğin zararlı etkilerinden korunmak mümkün. İşte ekmek yerine tüketebileceğiniz 9 sağlıklı alternatif:
KİNOA
Ekmek yerine kinoa, protein ve lif açısından zengin bir alternatiftir. Glutensizdir ve özellikle diyet yapanlar veya gluten hassasiyeti olanlar için uygundur.
Kinoa, marul yaprakları veya kabak dilimleriyle kombinlenerek sandviçler için ekmek yerine kullanılabilir. Ayrıca, kinoa pilavı şeklinde hazırlanarak içine çeşitli malzemeler eklenerek sağlıklı ve besleyici bir öğün elde edilebilir.