Ekmek yemek istemeyenler bunu tüketiyor: Yoğurtla karıştırıldığında faydaları katlanarak artıyor

KİNOA

Ekmek yerine kinoa, protein ve lif açısından zengin bir alternatiftir. Glutensizdir ve özellikle diyet yapanlar veya gluten hassasiyeti olanlar için uygundur.

Kinoa, marul yaprakları veya kabak dilimleriyle kombinlenerek sandviçler için ekmek yerine kullanılabilir. Ayrıca, kinoa pilavı şeklinde hazırlanarak içine çeşitli malzemeler eklenerek sağlıklı ve besleyici bir öğün elde edilebilir.



