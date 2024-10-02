Eksikliği osteoporoz riskini artırıyor: Magnezyum eksikliği neden olur? Magnezyum hangi besinlerde var?
Magnezyum eksikliği, çeşitli sağlık sorunlarına ve hastalıklara yol açabilir. Anksiyete, depresyon veya sinir huzursuzluğu gibi durumlar ortaya çıkabilir, osteoporoz riski artabilir. Peki, Magnezyum eksikliği neden olur? Magnezyum hangi besinlerde var?
Magnezyum, periyodik tabloda Mg sembolüyle gösterilen, insan vücudu için hayati öneme sahip bir mineraldir. Kas fonksiyonları, enerji üretimi ve sinir iletimi gibi birçok biyolojik süreçte rol oynar.