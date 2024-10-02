Eksikliği osteoporoz riskini artırıyor: Magnezyum eksikliği neden olur? Magnezyum hangi besinlerde var?

MAGNEZYUM HANGİ BESİNLERDE VAR?

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, kara lahana ve brokoli gibi sebzeler yüksek magnezyum içerir.



Kuruyemişler ve Tohumlar: Badem, kaju, fındık, chia tohumları ve keten tohumu gibi besinler magnezyum bakımından zengindir.



Tam Tahıllar: Kinoa, esmer pirinç, yulaf ezmesi ve tam buğday ekmeği iyi magnezyum kaynaklarıdır.



Baklagiller: Mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller de önemli birer magnezyum kaynağıdır.



Deniz Ürünleri: Özellikle sardalya ve somon gibi yağlı balıklar magnezyum içerir.



Süt ve Süt Ürünleri: Yoğurt ve süt gibi ürünler de magnezyum sağlar.



Koyu Çikolata: Yüksek kakao içeren bitter çikolata da iyi bir magnezyum kaynağıdır.