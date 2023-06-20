El ayak hastalığı nedir, belirtileri neler?

Bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan el, ayak ve ağız hastalığının özellikle çocukları tehdit etmesi nedeniyle ailelerde tedirginliğe neden oluyor. El ayak ve ağız hastalığıyla ilgili bireysel vakalar ve salgınlar dünya çapında görülmektedir. Peki, el ayak hastalığı nedir, belirtileri neler?

El ayak hastalığı nedir, belirtileri neler? - 1

El, ayak ve ağız hastalığı, genellikle 5 yaşından küçük bebekleri ve çocukları etkileyen yaygın bir viral hastalıktır. Hastalık genellikle ağır değildir, ancak çok bulaşıcıdır. Bazen büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de ortaya çıkabilir. El, ayak ve ağız hastalığına; poliovirüsler, coxsackie virüsler, echovirüsler ve diğer enterovirüsleri içeren Enterovirüs familyasından (grup) virüsler neden olur.

N-LIFE HABERLERİ

El ayak hastalığı nedir, belirtileri neler? - 2

EL AYAK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Hastalık genellikle 3-7 günlük kuluçka süresinden sonra; Ateş (24-48 saat sürer ve genellikle ilk semptomdur), iştahsızlık, boğaz ağrısı, halsizlik ile başlar. Ateş başladıktan 1-2 gün sonra, ağız içinde herpangina denilen ağrılı yaralar gelişebilir. Genellikle ağzın arkasında küçük kırmızı lekeler olarak başlarlar, su toplayarak ağrılı hale gelirler. Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında da bir veya iki gün boyunca, kırmızı lekeler, bazen de kabarcıklar şeklinde deri döküntüleri gelişebilir. Ayrıca döküntüler dizlerde, dirseklerde, kalça veya genital bölgede de görülebilir.


El ayak hastalığı nedir, belirtileri neler? - 3

Bu belirtilerin hepsi herkeste ortaya çıkmayabilir. Çoğu insan hastalığı hafif geçirir veya hiç semptomları olmaz. Ancak az sayıda vakada daha şiddetli seyredebilir.

El, ayak ve ağız hastalığı ile viral veya aseptik menenjit ortaya çıkabilir, ancak nadirdir. Ateş, baş ağrısı, ense sertliği veya sırt ağrısına neden olur ve enfekte kişinin birkaç gün hastanede kalmasını gerektirebilir.


El ayak hastalığı nedir, belirtileri neler? - 4

Ensefalit (beyin iltihabı) veya polio benzeri felç oluşabilir, ancak bu daha da nadirdir.

El, ayak ve ağız hastalığından sonra birkaç hafta içinde, çoğunlukla çocuklarda ortaya çıkan el ve ayak tırnağı kaybı bildirilmiştir. İncelenen vakalarda tırnak kaybının geçici olduğu ve tırnakların tedavi gerektirmeden tekrar geldiği görülmüştür.

El ayak hastalığı nedir, belirtileri neler? - 5

KORUNMA

El, ayak ve ağız hastalığına neden olan virüslere karşı halen bir aşı bulunmamaktadır. Aşağıdakileri yaparak bulaşma riskini azaltabilirsiniz:

Aşağıdakileri yaparak bulaşma riskini azaltabilirsiniz:

Her zaman, sık sık el yıkama gibi iyi hijyen uygulamaları sağlanmaya çalışılmalı, böylece enfeksiyon bulaşma ve yayma ihtimali en aza indirilmelidir. Özellikle çocuk bezlerini değiştirdikten ve tuvaleti kullandıktan sonra ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın.
Sık dokunulan yüzeyleri ve oyuncaklar dahil kirli eşyaları temizleyin ve dezenfekte edin.
El, ayak ve ağız hastalığı olan insanlarla, öpmek, kucaklamak veya yemek kapları veya bardakları paylaşmak gibi yakın temastan kaçının.
Hamile kadınlar el ayak ve ağız hastalığı olanlarla yakın temastan kaçınmalı ve hastalığın bulaşmasını engelleyecek önlemlere özellikle dikkat etmelidirler. Gebe bir kadın doğumdan kısa bir süre önce enfekte olduğunda veya doğum sırasında semptomları varsa, virüsü bebeğe geçirebilir. Enterovirüsle enfekte olmuş bir çok yenidoğanda hastalık hafif bir şekilde seyreder ancak nadiren de olsa karaciğer ve kalp de dahil olmak üzere birçok organı tutan bir enfeksiyon gelişebilir ve yenidoğan enfeksiyondan ölebilir. Bu ağır hastalığın riski, yaşamın ilk iki haftasında enfekte olmuş yeni doğanlar için daha yüksektir.
El, ayak ve ağız hastalığına yakalandığınızda diğer insanlara bulaştırmamak ve daha kolay iyileşmek için evde kalmalı ve işe ya da okula ne zaman döneceğiniz hakkında sağlık uzmanınızla konuşmalısınız.

DAHA FAZLA GÖSTER