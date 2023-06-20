El ayak hastalığı nedir, belirtileri neler?
Bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan el, ayak ve ağız hastalığının özellikle çocukları tehdit etmesi nedeniyle ailelerde tedirginliğe neden oluyor. El ayak ve ağız hastalığıyla ilgili bireysel vakalar ve salgınlar dünya çapında görülmektedir. Peki, el ayak hastalığı nedir, belirtileri neler?
El, ayak ve ağız hastalığı, genellikle 5 yaşından küçük bebekleri ve çocukları etkileyen yaygın bir viral hastalıktır. Hastalık genellikle ağır değildir, ancak çok bulaşıcıdır. Bazen büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de ortaya çıkabilir. El, ayak ve ağız hastalığına; poliovirüsler, coxsackie virüsler, echovirüsler ve diğer enterovirüsleri içeren Enterovirüs familyasından (grup) virüsler neden olur.