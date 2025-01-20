Elma karaciğer dostu bir meyve mi? Son araştırma vücuda etkilerini ortaya koydu
East Anglia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, düzenli elma tüketimi karaciğer hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Uzmanlar, her mevsim tüketilebilen elmanın, metabolizma süreçlerinde ortaya çıkan zararlı etkilere karşı koruma sağladığının da altını çiziyor.
The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan çalışmada, bitki temelli beslenmenin karaciğer sağlığını iyileştirdiği tespit edildi.
East Anglia Üniversitesi'nden William Bell ve ekibi, flavonoid açısından zengin besinler tüketen kişilerin, kolesterol ve kan basınçlarının iyileştiğini gözlemledi.