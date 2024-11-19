Romalılar ilaç niyetine tüketiyordu! Sadece suyu bile bağışıklığı güçlendirip kanseri önlüyor: Potasyum deposu besin

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan lahana, bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra vücutta biriken ödemin atılmasına da yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, lahananın özellikle turşu formuyla tüketildiğinde kanser riskini azaltabildiğini ortaya koymuştur. Bazı kaynaklarda beyaz lahananın Romalılar tarafından ilaç niyetine tüketildiği bilgisi de yer alır.

Romalılar ilaç niyetine tüketiyordu! Sadece suyu bile bağışıklığı güçlendirip kanseri önlüyor: Potasyum deposu besin - 1

Beyaz lahananın içeriğindeki antioksidanlar, iltihabı ve şişkinliği azaltır. Beyaz lahana, askorbik asit yönünden zengindir. Askorbik asit, vücudu ciddi hastalıklara zemin hazırlayan serbest radikallere karşı korur.

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Romalılar ilaç niyetine tüketiyordu! Sadece suyu bile bağışıklığı güçlendirip kanseri önlüyor: Potasyum deposu besin - 2

Vücudun kolajen üretmesine destek olan askorbik asit, bağışık sisteminizin güçlenmesini sağlar. Beyaz lahana, vücudun bitkisel besinlerdeki demiri emmesini hızlandırır.

Sindirim sağlığını iyileştiren lahana, yüksek oranda lif içerdiği için kilo kontrolünü sağlamaya da yardımcı olur.

Romalılar ilaç niyetine tüketiyordu! Sadece suyu bile bağışıklığı güçlendirip kanseri önlüyor: Potasyum deposu besin - 3

Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı bilinen beyaz lahana, kanserojenlerin dekosifiye edilmesine destek olur. Özellikle lahana suyu tüketmek, kanserli hücrelerin oluşum riskini azaltır.

Bilim insanları, lahanada bulunan antosiyaninlerin kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığını, halihazırda oluşmuş kanser hücrelerini öldürdüğünü ve yeni tümör oluşumunu engellediğini açıkladı.​

Romalılar ilaç niyetine tüketiyordu! Sadece suyu bile bağışıklığı güçlendirip kanseri önlüyor: Potasyum deposu besin - 4

Bağırsak florası, ruh sağlığını da etkiler. Uzmanlar, beyaz lahana turşusu gibi fermente gıdalarda yaygın olarak bulunan Lactobacillis helveticus ve Longum Bifidobacteria isimli bakterilerin, anksiyete ve depresyon semptomlarını iyileştirebildiğini kanıtladı.

Beyaz lahananın psikoloji üzerindeki olumlu etkileri, kısa zincirli yağ asitleri adı verilen faydalı bileşikler sayesinde ortaya çıkar.

Romalılar ilaç niyetine tüketiyordu! Sadece suyu bile bağışıklığı güçlendirip kanseri önlüyor: Potasyum deposu besin - 5

Yapılan araştırmalarda, beyaz lahananın mide iltihabına karşı savaşabildiği keşfedildi. Beyaz lahanada bulunan K vitamini, atardamarda kalsiyum birikimlerinin çoğalmasını önleyerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca vücuda potasyum sağlar ve kas kasılmalarını önler.

Romalılar ilaç niyetine tüketiyordu! Sadece suyu bile bağışıklığı güçlendirip kanseri önlüyor: Potasyum deposu besin - 6

BEYAZ LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 1 orta boy beyaz lahana
  • 500 ml üzüm sirkesi
  • 4 baş sarımsak
  • 1 çay bardağı tuz
  • Yarım limon suyu (isteğe bağlı)


Romalılar ilaç niyetine tüketiyordu! Sadece suyu bile bağışıklığı güçlendirip kanseri önlüyor: Potasyum deposu besin - 7

HAZIRLANIŞI

Beyaz lahananın en dıştaki yeşil yaprağı çıkarılır. Geri kalan kısım istenilen ölçülerde doğranır. Doğranan yapraklar suda haşlanır. 4 baş sarımsak soyulup ayrı bir kaba doğranır. Yarım litre üzüm sirkesi, bir litre su, 1 çay bardağı tuz ve yarım limon suyu bir kapta tuz eriyene kadar karıştırılır.

Soğuyan haşlanmış yapraklar 5 litrelik bidona doldurulurken yarısına gelindiğinde hazırlanan sarımsakların yarısı da bidona atılır. Yaprakların geri kalanı bidona doldurulduktan sonra sarımsakların kalanı da en üste konur. En son hazırlanan sirkeli su da bidona ilave edilir. 3-4 gün sonra turşunuz hazır olur.

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