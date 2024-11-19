Romalılar ilaç niyetine tüketiyordu! Sadece suyu bile bağışıklığı güçlendirip kanseri önlüyor: Potasyum deposu besin
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan lahana, bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra vücutta biriken ödemin atılmasına da yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, lahananın özellikle turşu formuyla tüketildiğinde kanser riskini azaltabildiğini ortaya koymuştur. Bazı kaynaklarda beyaz lahananın Romalılar tarafından ilaç niyetine tüketildiği bilgisi de yer alır.
Beyaz lahananın içeriğindeki antioksidanlar, iltihabı ve şişkinliği azaltır. Beyaz lahana, askorbik asit yönünden zengindir. Askorbik asit, vücudu ciddi hastalıklara zemin hazırlayan serbest radikallere karşı korur.