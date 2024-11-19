Romalılar ilaç niyetine tüketiyordu! Sadece suyu bile bağışıklığı güçlendirip kanseri önlüyor: Potasyum deposu besin

HAZIRLANIŞI

Beyaz lahananın en dıştaki yeşil yaprağı çıkarılır. Geri kalan kısım istenilen ölçülerde doğranır. Doğranan yapraklar suda haşlanır. 4 baş sarımsak soyulup ayrı bir kaba doğranır. Yarım litre üzüm sirkesi, bir litre su, 1 çay bardağı tuz ve yarım limon suyu bir kapta tuz eriyene kadar karıştırılır.

Soğuyan haşlanmış yapraklar 5 litrelik bidona doldurulurken yarısına gelindiğinde hazırlanan sarımsakların yarısı da bidona atılır. Yaprakların geri kalanı bidona doldurulduktan sonra sarımsakların kalanı da en üste konur. En son hazırlanan sirkeli su da bidona ilave edilir. 3-4 gün sonra turşunuz hazır olur.