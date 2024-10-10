En belirgin özelliği, dilin ve ağız içinin mavimsi bir renk alması: Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler, insanlara bulaşır mı?

Mavi dil hastalığı , çoğunlukla koyun ve daha az sıklıkla sığır , yak , keçi , manda , geyik , devekuşu ve antilop olmak üzere geviş getiren hayvanlarınbulaşıcı olmayan , böcek kaynaklı , viral bir hastalığıdır. Bu hastalığa neden olan virüs, "Bluetongue virus" (BTV) olarak adlandırılır ve genellikle kan emen böcekler (özellikle sivrisinekler) tarafından taşınır. Mavi dil hastalığı, hayvanlar arasında ciddi ekonomik kayıplara neden olabilir. İnsanlara bulaşmaz, ancak enfekte hayvanların ticareti ve sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır.