En iyi magnezyum takviyesi: Ne zaman içilmeli?

MAGNEZYUM NEDİR?

Magnezyum vücudunuzdaki dördüncü en bol mineraldir. Bu mineral vücudun işlevleri için çok önemlidir. Vücuttaki çok sayıda temel işlevi destekler ve fiziksel ve ruhsal sağlıkta hayati bir rol oynar.



İşlevleri şunlardır:

Sinir ve kas fonksiyonlarını desteklerSağlıklı bir kalp atışını korurKan şekeri seviyelerini düzenlerKemikleri güçlendirirEnerji üretirRahatlamayı ve uykuyu teşvik ederİltihabı azaltırElektrolitleri ve hidrasyonu dengelerDNA ve protein sentezini destekler