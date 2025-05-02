En iyi magnezyum takviyesi: Ne zaman içilmeli?
Magnezyum, 300'den fazla vücut fonksiyonunu destekleyen hayati bir mineraldir. Magnezyum pek çok besinde bulunur ancak besinler yoluyla alımı yetersiz olduğunda veya belirli tıbbi rahatsızlıklar nedeniyle takviyeler gerekli hale gelir. Peki, magnezyum ne zaman içilmeli?
Magnezyum, 300'den fazla vücut fonksiyonunu destekleyen hayati bir mineraldir. Ruh halini iyileştirmekten uykuya, egzersiz performansına ve kan şekerini düzenlemeye kadar magnezyum, vücudumuz ve beynimiz için önemli bir rol oynar.