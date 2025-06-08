En yaygın DEHB belirtileri: Klinik psikolog açıkladı

Son yıllarda sadece Avrupa'da bile milyonlarca kişinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile mücadele ettiği biliniyor. Uzmanlar, DEHB'nin bazı yaygın işaretlere sahip olduğunu vurguluyor.

En yaygın DEHB belirtileri: Klinik psikolog açıkladı - 1

Klinik psikolog Seb Thompson, DEHB’yi “Bireyin dikkatini toplama, hiperaktivite ve dürtüsellik düzeylerini etkileyen nörogelişimsel bir bozukluk” olarak tanımlıyor. Uzman isim, bu kişilerin genellikle hiperaktivite ve dürtüsellikle mücadele ettiklerini ancak bazen sadece tek bir alanda dikkat sorunları yaşayabildiklerinin altını çiziyor.

N-LIFE HABERLERİ

En yaygın DEHB belirtileri: Klinik psikolog açıkladı - 2

DEHB hakkında pek çok yanılgı olduğunu ifade eden Seb Thompson, DEHB belirtilerine benzer sorunların başka nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Uzman isim, DEHB semptomlarının, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, bağlanma problemleri, depresyon veya travma gibi diğer durumların sonucu olabileceğini de vurguluyor.

En yaygın DEHB belirtileri: Klinik psikolog açıkladı - 3

YAYGIN BELİRTİLER

Thompson, DEHB sepmtomlarını şu şekilde açıklıyor:

  • Uzun süre dikkat gerektiren görevlerde zorlanma Eşyaları kaybetme ya da yanlış yere koyma Odağın kolayca dağılması
  • Hayal kuruyor gibi görünme
  • Planlama ve organizasyonda güçlük
  • Talimatları takip etmekte zorlanma

En yaygın DEHB belirtileri: Klinik psikolog açıkladı - 4

Hiperaktivite ve dürtüsellik de DEHB’nin önemli belirtileri arasında yer alıyor:. Uzman isim, bu işaretler arasında sürekli kıpırdanma, sessiz ortamda rahatsızlık duyma, sıra beklemede zorluk, düşünmeden hareket etme ve riskleri göz ardı etme eğilimi gibi semptomların yer alabileceğini ifade ediyor.

DEHB’li bireyler düşük özgüven, depresyon ve kaygıyla da mücadele edebiliyor.

En yaygın DEHB belirtileri: Klinik psikolog açıkladı - 5



En yaygın DEHB belirtileri: Klinik psikolog açıkladı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER