En yaygın DEHB belirtileri: Klinik psikolog açıkladı

Klinik psikolog Seb Thompson, DEHB’yi “Bireyin dikkatini toplama, hiperaktivite ve dürtüsellik düzeylerini etkileyen nörogelişimsel bir bozukluk” olarak tanımlıyor. Uzman isim, bu kişilerin genellikle hiperaktivite ve dürtüsellikle mücadele ettiklerini ancak bazen sadece tek bir alanda dikkat sorunları yaşayabildiklerinin altını çiziyor.