En yaygın E vitamini eksikliği belirtileri: Çoğu kişi bilmiyor

KURUYAN DUDAKLAR

Hava koşulları ya da yetersiz su tüketimi genellikle kuru dudaklarla ilişkilendirilir. Ancak E vitamini eksikliği, yeterli nemlendirmeye rağmen dudakların çatlamasına neden olabilir. Bu, cildin vitamin yetersizliği nedeniyle koruma kabiliyetini kaybettiğinin açık bir göstergesidir.



YARALARIN GEÇ İYİLEŞMESİ



E vitamini, oksidatif stresin azaltılması ve doku onarımı için hayati öneme sahiptir. Eksikliği durumunda, küçük yaralanmalar bile normalden daha uzun sürede iyileşebilir. Kas ağrılarının geçmemesi ya da hafif kesiklerin günlerce kapanmaması, bu temel besinin vücutta yetersiz olduğunu gösterebilir.





