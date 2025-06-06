En yaygın E vitamini eksikliği belirtileri: Çoğu kişi bilmiyor
Günümüzde antioksidan denince akla ilk gelen vitaminlerden biri olan E vitamini, çoğu zaman cilt sağlığı veya bağışıklık sistemiyle ilişkilendirilir. Ancak bu güçlü vitaminin eksikliği, genellikle göz ardı edilen ya da başka sorunlara yorulan belirtilerle kendini gösterebiliyor. Beceriksiz hareketler, ellerde uyuşma, sürekli kuru dudaklar gibi detaylar, vücudun sessizce yardım çağrısı olabilir.
E vitamini, beyin ve sinir sistemi üzerinde düşündüğümüzden çok daha derin bir etkiye sahip. Özellikle beyincik üzerinde rol oynayan bu vitaminin eksikliğinde, kişi düz zeminlerde bile dengesini kaybedebilir. Bu durum çoğu zaman "sakarlık" olarak yorumlansa da aslında sinir sisteminden gelen ciddi bir uyarı olabilir.