Erkeklerde yaşam süresini yüzde 37 azaltıyor: Büyüyen meme dokusuyula kendisini gösteriyor

Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre jinekomasti yani meme büyümesi görülen erkeklerde yaşam süresi yüzde 37 oranında azalıyor. Jinekomasti en sık görülen neden hormonal dengesizlikler olmasına rağmen, böbrek üstü tümörleri, alkolizm , böbrek hastalığı veya böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı ve tiroid hastalığı gibi ilaçlar ve rahatsızlıklar da jinekomastiye neden olabilir .