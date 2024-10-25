Erkeklerde yaşam süresini yüzde 37 azaltıyor: Büyüyen meme dokusuyula kendisini gösteriyor

Yapılan araştırmalara göre jinekomasti yani meme büyümesi görülen erkeklerde yaşam süresi yüzde 37 oranında azalıyor. Araştırma bulguları, açıklanamayan jinekomasti sorunu yaşayan erkeklerin, altta yatan başka sağlık sorunları açısından da bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Erkeklerde yaşam süresini yüzde 37 azaltıyor: Büyüyen meme dokusuyula kendisini gösteriyor - 1

Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre jinekomasti yani meme büyümesi görülen erkeklerde yaşam süresi yüzde 37 oranında azalıyor. Jinekomasti en sık görülen neden hormonal dengesizlikler olmasına rağmen, böbrek üstü tümörleri, alkolizm , böbrek hastalığı veya böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı ve tiroid hastalığı gibi ilaçlar ve rahatsızlıklar da jinekomastiye neden olabilir .

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Erkeklerde yaşam süresini yüzde 37 azaltıyor: Büyüyen meme dokusuyula kendisini gösteriyor - 2

JİNEKOMASTİ NEDİR?

Jinekomasti, genellikle bir hormon dengesizliğinden kaynaklanan, iyi huylu - yani zararsız ve kanserli olmayan - erkek meme dokusunun büyümesidir. Jinekomasti gelişimi her yaşta ortaya çıkabilir, ancak genellikle yeni doğan bebeklerde, ergenlikte ve ileri yaşlarda meydana gelen cinsellik hormonu seviyelerindeki değişikliklerden kaynaklanır..

Erkeklerde yaşam süresini yüzde 37 azaltıyor: Büyüyen meme dokusuyula kendisini gösteriyor - 3

Jinekomasti en sık görülen neden hormonal dengesizlikler olmasına rağmen, böbrek üstü tümörleri, alkolizm , böbrek hastalığı veya böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı ve tiroid hastalığı gibi ilaçlar ve rahatsızlıklar da jinekomastiye neden olabilir

Erkeklerde yaşam süresini yüzde 37 azaltıyor: Büyüyen meme dokusuyula kendisini gösteriyor - 4

JİNEKOMASTİ BELİRTİLERİ

Büyüyen Meme Dokusu: Meme başından aşağı doğru uzanan, dokunun artışı.

Duyarlılık veya Hassasiyet: Meme bölgesinde rahatsızlık veya ağrı hissi.

Asimetri: Meme uçları arasında büyüklük farkı olabilir.

Estetik Rahatsızlık: Giyim seçimlerinde zorluk veya psikolojik etkiler.

Bu belirtilerden herhangi biri varsa, bir doktora danışmak önemlidir.

Erkeklerde yaşam süresini yüzde 37 azaltıyor: Büyüyen meme dokusuyula kendisini gösteriyor - 5

Bu belirtilerden herhangi biri varsa, bir doktora danışmak önemlidir. Jinekomasti bazen hormonal dengesizliklerden, ilaçlardan veya başka sağlık sorunlarından kaynaklanabilir.

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