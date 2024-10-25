Erkeklerde yaşam süresini yüzde 37 azaltıyor: Büyüyen meme dokusuyula kendisini gösteriyor
Yapılan araştırmalara göre jinekomasti yani meme büyümesi görülen erkeklerde yaşam süresi yüzde 37 oranında azalıyor. Araştırma bulguları, açıklanamayan jinekomasti sorunu yaşayan erkeklerin, altta yatan başka sağlık sorunları açısından da bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre jinekomasti yani meme büyümesi görülen erkeklerde yaşam süresi yüzde 37 oranında azalıyor. Jinekomasti en sık görülen neden hormonal dengesizlikler olmasına rağmen, böbrek üstü tümörleri, alkolizm , böbrek hastalığı veya böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı ve tiroid hastalığı gibi ilaçlar ve rahatsızlıklar da jinekomastiye neden olabilir .