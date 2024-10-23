Escherichia Coli (E.Coli) nedir, belirtileri neler?

Escherichia coli (kısaca E. coli), genellikle insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bir bakteri türüdür. Belirtiler genellikle enfeksiyondan sonra 1-10 gün içinde ortaya çıkar ve birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir. Ciddi vakalarda, tıbbi yardım almak önemlidir. Peki, Escherichia Coli (E.Coli) nedir, belirtileri neler?

Escherichia Coli (E.Coli) nedir, belirtileri neler? - 1

Escherichia coli (kısaca E. coli), genellikle insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bir bakteri türüdür.  E.coli ilk olarak 1885 yılında Theodor Escherich tarafından bebek dışkısından izole edilmiş ve özellikleri belirlenmiştir. "E. coli, doğumdan birkaç saat sonra bebeklerin mide ve bağırsak sisteminde kolonize olur ve burada yaşar." E.coli suşları insan vücudunda herhangi bir olumsuz etki olmaksızın bir arada bulunur.

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Escherichia Coli (E.Coli) nedir, belirtileri neler? - 2

Bununla birlikte, E. coli gastrointestinal bariyerleri aşınmış ve/ya da bağışıklığı baskılanmış konakçılarda hastalığa neden olabilir. Özellikle bir kısım E. coli, dünya genelinde insanlarda ve hayvanlarda bağırsakta ve bağırsak dışında çeşitli hastalıklara aracılık eder. İnsanlardan izole edilen E. coli suşları ishale ve bir takım bağırsak dışı hastalıklara neden olmaktadır.

Escherichia Coli (E.Coli) nedir, belirtileri neler? - 3

BAKTERİNİN HASTALIKTAKİ ROLÜ

Escherichia coli, insanların ve hayvanların gastrointestinal yollarında birçok yaygın bakteriyel enfeksiyonun en sık nedenlerinden biridir. E.coli, konakçılarla karşılıklı yarar sağlayan bir birliktelik içinde yaşar ve nadiren hastalığa neden olur. Bununla birlikte, birçok hastalığa sebep olduğu için en yaygın insan ve hayvan patojenlerinden biridir. E. coli, enterit, idrar yolu enfeksiyonu, septisemi ve neonatal menenjit gibi diğer klinik enfeksiyonların önde gelen nedenidir.

Escherichia Coli (E.Coli) nedir, belirtileri neler? - 4

E.COLİ BELİRTİLERİ NELER?

İshal: Sulu veya kanlı olabilir. Özellikle patojenik suşlar (örneğin, E. coli O157 ) kanlı ishal yapabilir.

Karın Ağrısı: Genellikle kramplar şeklinde hissedilir.

Ateş: Hafif ateş görülebilir.

Bulantı ve Kusma: Mide bulantısı ve kusma da olabilir.

Yorgunluk: Genel bir halsizlik hissi.

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