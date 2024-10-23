Escherichia Coli (E.Coli) nedir, belirtileri neler?
Escherichia coli (kısaca E. coli), genellikle insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bir bakteri türüdür. Belirtiler genellikle enfeksiyondan sonra 1-10 gün içinde ortaya çıkar ve birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir. Ciddi vakalarda, tıbbi yardım almak önemlidir. Peki, Escherichia Coli (E.Coli) nedir, belirtileri neler?
Escherichia coli (kısaca E. coli), genellikle insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bir bakteri türüdür. E.coli ilk olarak 1885 yılında Theodor Escherich tarafından bebek dışkısından izole edilmiş ve özellikleri belirlenmiştir. "E. coli, doğumdan birkaç saat sonra bebeklerin mide ve bağırsak sisteminde kolonize olur ve burada yaşar." E.coli suşları insan vücudunda herhangi bir olumsuz etki olmaksızın bir arada bulunur.