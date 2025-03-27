Ev işi yapmak kanser riskini azaltıyor

The Sun'da yer alan haberde, alışverişe gitmek ya da ev işleri yapmak gibi basit aktivitelerin bile sağlık açısından faydalı olduğu belirtildi. Elektrik süpürgesi kullanmak, duşakabin fırçalamak ya da bahçe işleriyle uğraşmak gibi pek çok eylemin de kanser riskini azaltan alışkanlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.