Ev işi yapmak kanser riskini azaltıyor

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Aiden Doherty, ev işi de dahil olmak üzere her türlü fiziksel aktivitenin kanser riskini azaltabileceğini açıkladı.

Ev işi yapmak kanser riskini azaltıyor - 1

The Sun'da yer alan haberde, alışverişe gitmek ya da ev işleri yapmak gibi basit aktivitelerin bile sağlık açısından faydalı olduğu belirtildi. Elektrik süpürgesi kullanmak, duşakabin fırçalamak ya da bahçe işleriyle uğraşmak gibi pek çok eylemin de kanser riskini azaltan alışkanlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Ev işi yapmak kanser riskini azaltıyor - 2

Prof. Aiden Doherty,  bu tür hareketlerin, yoğun egzersizlerden daha etkili olabileceğini savundu.

Uzman isim, “Araştırmamız, yürüme gibi düşük yoğunluklu aktivitelerle düzenli olarak ilgilenen kişilerin, kansere yakalanma riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

Ev işi yapmak kanser riskini azaltıyor - 3

Çalışmada, 85 bin 394 orta yaşlı bireyin günlük aktivitelerini izlemek amacıyla taktığı bilekliklerden elde edilen veriler incelendi.

Ev işi yapmak kanser riskini azaltıyor - 4

Sonuçlar, en aktif kişilerin, en az aktif olanlara göre kanser riskinin dörtte bir oranında daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Ev işi yapmak kanser riskini azaltıyor - 5

Örneğin, günde 7.000 adım atan bir kişinin, 5.000 adım atan birine göre hastalığa yakalanma ihtimalinin yüzde 11 daha az olduğu tespit edildi. Günlük adım sayısını 9.000'e çıkarmak ise bu riski yüzde 16 oranında düşürüyor.

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