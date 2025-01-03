Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor
Başta salatalık, lahana, havuç, pancar ve biber gibi çeşitli sebzelerden yapılan ev turşusu, zengin bir probiyotik kaynağıdır. Bilimsel araştırmalar, turşu gibi probiyotik oranı yüksek gıdaların genel sağlık üzerinde sayısız faydası olduğunu vurguluyor. İdeal düzeyde turşu tüketimi, kan şekeri seviyelerini düzenlemenin yanı sıra sindirim sistemini de iyileştiriyor.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Fermente gıdaların bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri, son yıllarda yapılan birçok araştırmanın odağında yer alıyor. University of Illinois'de 2011 yılında yapılan bir çalışma, turşu gibi probiyotik yönden zengin olan gıdaların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve vücudu zararlı patojenlere karşı koruduğunu kanıtladı.