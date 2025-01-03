Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor

Başta salatalık, lahana, havuç, pancar ve biber gibi çeşitli sebzelerden yapılan ev turşusu, zengin bir probiyotik kaynağıdır. Bilimsel araştırmalar, turşu gibi probiyotik oranı yüksek gıdaların genel sağlık üzerinde sayısız faydası olduğunu vurguluyor. İdeal düzeyde turşu tüketimi, kan şekeri seviyelerini düzenlemenin yanı sıra sindirim sistemini de iyileştiriyor.

Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor - 1

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Fermente gıdaların bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri, son yıllarda yapılan birçok araştırmanın odağında yer alıyor. University of Illinois'de 2011 yılında yapılan bir çalışma, turşu gibi probiyotik yönden zengin olan gıdaların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve vücudu zararlı patojenlere karşı koruduğunu kanıtladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor - 2

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR

2012 yılında Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan başka bir çalışmada, probiyotiklerin insülin duyarlılığını artırabildiği ve kan şekeri düzeylerini daha iyi kontrol edebildiği belirlendi.

Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor - 3

The Journal of Diabetes Research dergisinde 2015'te yayımlanan bir çalışmaya göre, probiyotiklerin kan şekeri üzerindeki etkisi, özellikle Tip 2 diyabet hastalarında olumlu sonuçlar doğurabilir.

Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor - 4

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR

University of California'da 2010'da yapılan bir araştırma, turşuda bulunan antioksidanların, serbest radikallerle savaşarak hücrelerin korunmasını sağladığı ortaya çıktı. Bu sonuç, turşunun kanser gibi ciddi kronik hastalıkların riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu gösterebilir.

Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor - 5

SİNDİRİM İYİLEŞTİRİCİ ETKİYE DE SAHİP

2007 The Journal of Food Science'da yayımlanan bir çalışma, fermente gıdaların sindirim enzimlerinin üretimini artırarak, besin maddelerinin daha iyi emilmesine yardımcı olduğunu tespit etti.

Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor - 6

TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR

Ev turşusu, düşük kalorili ve düşük yağlı bir gıda olduğu için kilo kontrolüne yardımcı olabilir. 2016 yılında yapılan bir çalışma, probiyotiklerin tokluk hissini artırabileceğini ve böylece aşırı yeme davranışlarını engelleyebildiğini gösterdi. Ancak yine de ödem oluşmaması adına aşırı tuz tüketiminden kaçınmak gerekir.

Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor - 7

RUH SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Brain, Behavior, and Immunity dergisinde yayımlanan 2014 tarihli bir araştırmada, bağırsak sağlığı ile zihinsel sağlık arasında güçlü bir ilişki olduğu tespit edildi. Fermente gıdalarda bulunan probiyotiklerin, depresyon ve anksiyete gibi durumları hafifletebildiği ortaya çıktı.

Ev turşusunun içeriğindeki probiyotikler, bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek, beyin fonksiyonlarını ve ruh halini iyileştirebilir.

Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor - 8

BİLİNÇSİZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Turşuda bulunan yüksek tuz oranı, tansiyon hastaları için riskli olabilir. Böbrek hastaları da turşu tüketiminde aşırıya kaçmamalıdır.

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