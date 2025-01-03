Ev turşusunun 6 güçlü faydası: Tıp otoriteleri ısrarla öneriyor

TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR

Ev turşusu, düşük kalorili ve düşük yağlı bir gıda olduğu için kilo kontrolüne yardımcı olabilir. 2016 yılında yapılan bir çalışma, probiyotiklerin tokluk hissini artırabileceğini ve böylece aşırı yeme davranışlarını engelleyebildiğini gösterdi. Ancak yine de ödem oluşmaması adına aşırı tuz tüketiminden kaçınmak gerekir.