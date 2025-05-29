Faydalarıyla biliniyor ama şeker hastalığı nedeni: Kahvaltıda tüketmeyin

En güçlü doğal C vitamini kaynaklarından biri olan ve bağışıklığı güçlendiren portakalın vücuda zararı da olabilir. Portakal suyu da dahil olmak üzere şekerli içecekler, diyabet riskini tetikliyor. Çözüm, meyveyi sıvı değil, lifli haliyle tüketmekte.

Faydalarıyla biliniyor ama şeker hastalığı nedeni: Kahvaltıda tüketmeyin - 1

Brigham Young Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, her sabah kahvaltıda tüketilen portakal suyunun sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya koydu. Bilim insanları, şekerin sıvı formda alınmasının, katı formuna göre Tip 2 diyabet riskini anlamlı derecede artırdığını belirledi.

N-LIFE HABERLERİ

Faydalarıyla biliniyor ama şeker hastalığı nedeni: Kahvaltıda tüketmeyin - 2

Beslenme bilimi profesörü Dr. Karen Della Corte öncülüğünde yürütülen çalışmada, 800 binden fazla yetişkine ait veriler analiz edildi. Avrupa, ABD, Avustralya ve Asya’dan katılımcıların dahil edildiği 29 farklı uzun vadeli kohort çalışması incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre, günde içilen her 230 ml meyve suyu Tip 2 diyabet riskini yüzde 5 oranında artırıyor. Aynı risk, gazlı içecekler, enerji içecekleri ve sporcu içeceklerinde çok daha yüksek: Bu tür içeceklerin her 355 ml'lik porsiyonu riski yüzde 25'e kadar çıkarıyor.

Dr. Della Corte, “Bu çalışma, farklı şeker kaynaklarının Tip 2 diyabet üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyan ilk araştırmadır. Şekerin ister meyve suyu ister gazlı içecek yoluyla alınması, onu katı formda yemekten çok daha zararlı” dedi.

Faydalarıyla biliniyor ama şeker hastalığı nedeni: Kahvaltıda tüketmeyin - 3

LİF YOK, ŞEKER ÇOK

Meyve suları genellikle sağlıklı bir alternatif gibi görülse de, içerdikleri yüksek miktarda şeker ve katkı maddeleri nedeniyle uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Bir bardak (236 ml) portakal suyunda 18 ila 21 gram şeker bulunuyor ki bu miktar, kadınlar için önerilen günlük şeker sınırına neredeyse eşdeğer.

Amerikan Kalp Derneği’ne göre, kadınlar günde en fazla 25 gram, erkekler ise 36 gram şeker tüketmeli. Uzmanlara göre meyve suyu yerine lif içeriği yüksek olan taze meyvelerin tüketilmesi, kan şekeri dengesi ve tokluk hissi açısından çok daha faydalı.


Faydalarıyla biliniyor ama şeker hastalığı nedeni: Kahvaltıda tüketmeyin - 4

Meyvelerin lifli kısımları, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin olmalarına rağmen, meyve suyu üretimi sırasında genellikle atılıyor. Bu da vücutta insülin üretimi ve emiliminde sorunlara yol açabiliyor.


Faydalarıyla biliniyor ama şeker hastalığı nedeni: Kahvaltıda tüketmeyin - 5

BAL DAHA GÜVENLİ BİR ALTERNATİF

Araştırmada bal gibi doğal şeker kaynaklarının Tip 2 diyabetle aynı oranda ilişkilendirilmediği, hatta bazı durumlarda riski azaltabileceği de görüldü. Bu durum, şekerin kaynağı ve formunun hastalık riskinde belirleyici olduğunu gösteriyor.

Dr. Della Corte, “Şekerli içecekler ve meyve suları gibi sıvı şekerlerin metabolik sağlıkla olumsuz ilişkisi var. Bu yüzden bu tür içecekler için daha katı tüketim önerileri gerekiyor” uyarısında bulundu.

Araştırmanın sonuçları, Mayıs 2025’te Advances in Nutrition dergisinde yayımlandı.

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