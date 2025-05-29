Faydalarıyla biliniyor ama şeker hastalığı nedeni: Kahvaltıda tüketmeyin
En güçlü doğal C vitamini kaynaklarından biri olan ve bağışıklığı güçlendiren portakalın vücuda zararı da olabilir. Portakal suyu da dahil olmak üzere şekerli içecekler, diyabet riskini tetikliyor. Çözüm, meyveyi sıvı değil, lifli haliyle tüketmekte.
Brigham Young Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, her sabah kahvaltıda tüketilen portakal suyunun sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya koydu. Bilim insanları, şekerin sıvı formda alınmasının, katı formuna göre Tip 2 diyabet riskini anlamlı derecede artırdığını belirledi.