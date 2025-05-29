Faydalarıyla biliniyor ama şeker hastalığı nedeni: Kahvaltıda tüketmeyin

LİF YOK, ŞEKER ÇOK

Meyve suları genellikle sağlıklı bir alternatif gibi görülse de, içerdikleri yüksek miktarda şeker ve katkı maddeleri nedeniyle uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Bir bardak (236 ml) portakal suyunda 18 ila 21 gram şeker bulunuyor ki bu miktar, kadınlar için önerilen günlük şeker sınırına neredeyse eşdeğer.



Amerikan Kalp Derneği’ne göre, kadınlar günde en fazla 25 gram, erkekler ise 36 gram şeker tüketmeli. Uzmanlara göre meyve suyu yerine lif içeriği yüksek olan taze meyvelerin tüketilmesi, kan şekeri dengesi ve tokluk hissi açısından çok daha faydalı.





