Faydasını duyan bardak bardak içiyor! Organlardaki iltihabı atıyor, karaciğeri derinlemesine temizliyor

C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan limon, karaciğerin detoksifikasyonunu ve genel vücut temizliğini destekler.

Zencefilli limonlu su hazırlamak için bir bardak ılık suya taze rendelenmiş zencefil ve yarım limonun suyunu ekleyin. Sindiriminizi başlatmak ve sisteminizi toksinlerden arındırmak için bu içeceği aç karnına yudumlayın.