Fazla tüketimi ömrü 10 yıl kısaltıyor, organ yetmezliğine neden oluyor: Her sofrada bulunan tehlike

TUZUN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

1. Hipertansiyon



Aşırı tuz alımı, kan basıncını artırarak hipertansiyon riskini yükseltir. Bu durum, kalp hastalıkları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.



2. Kalp Hastalıkları



Yüksek tuz tüketimi, kalp damarlarının tıkanma riskini artırır, bu da kalp krizi ve diğer kardiyovasküler hastalıklara yol açabilir.



3. Böbrek Hasarı



Böbrekler, vücuttaki tuz dengesini sağlamak için çalışır. Aşırı tuz, böbreklerin aşırı yüklenmesine ve zamanla böbrek yetmezliğine neden olabilir.