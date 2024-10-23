Fazla tüketimi ömrü 10 yıl kısaltıyor, organ yetmezliğine neden oluyor: Her sofrada bulunan tehlike
Yediğimiz içtiğimiz besinler, sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak, mutfaklarımızdan eksik olmayan bir malzeme var ki, bu hem lezzet hem de sağlık açısından büyük riskler taşıyor. Tuz, böbrek sağlığımızı tehdit eden, hipertansiyona neden olabilen ve yaşam süremizi kısaltan bir besin maddesidir. Fazla tuz tüketimi, zamanla organ yetmezliğine yol açabilir ve bu da ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Tuz, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız ve yiyeceklere lezzet katan bir bileşendir. Ancak, aşırı tüketildiğinde veya sağlıksız türleri tercih edildiğinde, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yüksek tuzlu bir diyetin en büyük riski hipertansiyon veya yüksek tansiyon geliştirmektir.