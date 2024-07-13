FLiRT varyantı nedir, belirtileri neler? FLiRT varyantı ile ilgili bilinenler
Covid-19 virüsü "FLiRT" isimli yeni bir varyant ile tekrar hızla yayılmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapında baskın hale geldi. Peki, FLiRT varyantı nedir, belirtileri neler? FLiRT varyantı ile ilgili bilinenler...
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu kez FLiRT varyantı uyarılarında bulundu. Örgüte göre, FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapında baskın hale geldi.