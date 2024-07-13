FLiRT varyantı nedir, belirtileri neler? FLiRT varyantı ile ilgili bilinenler

Covid-19 virüsü "FLiRT" isimli yeni bir varyant ile tekrar hızla yayılmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapında baskın hale geldi. Peki, FLiRT varyantı nedir, belirtileri neler? FLiRT varyantı ile ilgili bilinenler...

FLiRT varyantı nedir, belirtileri neler? FLiRT varyantı ile ilgili bilinenler - 1

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu kez FLiRT varyantı uyarılarında bulundu. Örgüte göre, FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapında baskın hale geldi.

N-LIFE HABERLERİ

FLiRT varyantı nedir, belirtileri neler? FLiRT varyantı ile ilgili bilinenler - 2

Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hala gelen JN.1'in türevi olan  FLiRT varyantının henüz ne kadar ağır ve bulaşıcı oldukları tam olarak bilinmiyor.

FLiRT varyantı nedir, belirtileri neler? FLiRT varyantı ile ilgili bilinenler - 3

FLiRT  VARYANTI BELİRTİLERİ

Bilim insanları FLiRT varyantlarının ilk olarak nerede ortaya çıktığını tam olarak bilmiyor. Semptomlar diğer Covid-19 türleriyle aynı olup, aşıların yeni varyantlara karşı etkili olması bekleniyor.

FLiRT varyantı nedir, belirtileri neler? FLiRT varyantı ile ilgili bilinenler - 4

En yaygın semptomlar:

  • ateş

  • titreme

  • boğaz ağrısı

Daha az görülen semptomlar:

  • kas ağrısı, kol ve bacaklarda ağırlık

  • aşırı yorgunluk

  • burun akması veya tutulması, veya hapşırık

  • bağ ağrısı

  • göz ağrısı

  • baş dönmesi

  • yeni ve kalıcı öksürük

  • göğüs darlığı ve ağrısı

  • nefes darlığı

  • ses kısıklığı

  • uyuşma ya da karıncalanma

  • iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı veya ishal

  • tat ya da koku duygusunda kayıp ya da değişiklik

  • uyumada zorlanma

WHO aşağıdaki semptomları gösterenlerin tıbbi destek araması gerektiğini söylüyor:

  • Nefes almakta zorluk,

  • cümle kuramamak

  • akıl karışıklığı

  • uyuşukluk veya bilinç kaybı

  • sürekli ağrı veya göğüste baskı

  • derinin soğuması veya nemli olması veya solgunlaşması veya mavimsi bir renk alması

  • konuşma veya hareket kaybı
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