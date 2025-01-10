Fosfor zengini 8 besin: Kemik ve diş sağlığını koruyor

DENİZ ÜRÜNLERİ

Deniz ürünleri; fosfor, omega-3 yağ asitleri ve yüksek kaliteli proteinler açısından zengin olup kalp ve beyin sağlığı için faydalıdır. Fosforun, kalsiyum ile birlikte kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.