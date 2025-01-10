Fosfor zengini 8 besin: Kemik ve diş sağlığını koruyor
Vücudun verimli bir şekilde işleyebilmesi için gerekli bir mineral olan fosfor, özellikle kemik ve diş problemlerini en aza indirmesiyle bilinir. Vücudun enerji üretiminde de rol oynayan fosfor, asit-baz dengesinin korunmasına da katkı sağlar. Yapılan araştırmalar, bazı besinlerin fosfor yönünden zengin olduğunu ortaya koymuştur.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Fosfor, süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum ile birlikte kemik sağlığını destekler. Ayrıca enerji üretimine yardımcı olur ve kas fonksiyonlarını iyileştirir. Bilimsel araştırmalar, süt ve süt ürünlerinin fosforun biyoyararlanımını artırdığını göstermektedir.