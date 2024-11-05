''Fransız inciri'' olarak da biliniyor ama en çok Hatay'da yetişiyor! Kanserin ve kötü kolesterolün en büyük düşmanı: Günde iki tane yemek bile yetiyor

Türkiye'ye ilk olarak 1920 yılında Fransızlar tarafından getirilen cennet hurması, yüksek A vitamini içeriğinin yanı sıra potasyum ve kalsiyum açısından da zengin bir meyvedir. Günde yalnızca 2 adet cennet hurması tüketmenin bile genel sağlık üzerinde sayısız faydası olduğu bilinir.

''Fransız inciri'' olarak da biliniyor ama en çok Hatay'da yetişiyor! Kanserin ve kötü kolesterolün en büyük düşmanı: Günde iki tane yemek bile yetiyor - 1

Halk arasında Trabzon hurrması olarak bilinen cennet hurması, Türkiye'de daha çok Hatay'da yetiştiriliyor. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde de cennet hurması yetiştiriciliğine rastlanılabiliyor.

Antioksidan bakımından zengin bir besin olan cennet hurması, beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler içermesi nedeniyle özellikle akciğer ve kolorektal kanseri riskini azaltabilir.

N-LIFE HABERLERİ

''Fransız inciri'' olarak da biliniyor ama en çok Hatay'da yetişiyor! Kanserin ve kötü kolesterolün en büyük düşmanı: Günde iki tane yemek bile yetiyor - 2

Kişinin günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilen cennet hurması, bağışıklık dostu bir meyvedir. Cennet hurması aynı zamanda viral ve bakteriyel enfeksiyonlarının azalmasında da etkilidir.

Vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve olan cennet hurması, bağışıklık güçlendirme etkisiyle birlikte kişinin enerjisini yükseltir, yorgunluğu azaltır.

''Fransız inciri'' olarak da biliniyor ama en çok Hatay'da yetişiyor! Kanserin ve kötü kolesterolün en büyük düşmanı: Günde iki tane yemek bile yetiyor - 3

Cennet hurması, inflamasyonu ve neden olduğu hastalıkları azaltmaya yardım edebilir. İçeriğindeki E vitamini, vücudun iltihaplarla savaşmasına destek olur.

''Fransız inciri'' olarak da biliniyor ama en çok Hatay'da yetişiyor! Kanserin ve kötü kolesterolün en büyük düşmanı: Günde iki tane yemek bile yetiyor - 4

Yüksek oranda flavonoid antioksidanlar içeren cennet hurması, kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.

Cennet hurmasında bol miktarda bulunan A vitamini, göz sağlığı için faydalıdır. Sağlıklı gözler için gerekli bileşenlerden lutein ve zeaksantin içerir.

''Fransız inciri'' olarak da biliniyor ama en çok Hatay'da yetişiyor! Kanserin ve kötü kolesterolün en büyük düşmanı: Günde iki tane yemek bile yetiyor - 5

Cennet hurması, içerdiği demir sayesinde vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin yeteri kadar üretilmemesi sonucu meydana gelen kansızlığı önlemeye yardımcı olur.

Cennet hurması, antioksidan adı verilen birçok biyoaktif bileşik içermesinin etkisiyle cildi güneş hasarına karşı korur ve yara izlerini azaltır.

''Fransız inciri'' olarak da biliniyor ama en çok Hatay'da yetişiyor! Kanserin ve kötü kolesterolün en büyük düşmanı: Günde iki tane yemek bile yetiyor - 6

Cennet hurması, yüksek miktarda çözünür tanen içerir ve tanen, mide asidi ile etkileşime girerek gastrit ve ülser şikayetlerini azaltabilir.

Cennet hurması lif oranı yüksek bir besindir ve bu özelliğiyle LDL kolesterol olarak bilinen kötü kolesterolün seviyesini düşürmeye yardım eder.

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