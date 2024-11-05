''Fransız inciri'' olarak da biliniyor ama en çok Hatay'da yetişiyor! Kanserin ve kötü kolesterolün en büyük düşmanı: Günde iki tane yemek bile yetiyor
Türkiye'ye ilk olarak 1920 yılında Fransızlar tarafından getirilen cennet hurması, yüksek A vitamini içeriğinin yanı sıra potasyum ve kalsiyum açısından da zengin bir meyvedir. Günde yalnızca 2 adet cennet hurması tüketmenin bile genel sağlık üzerinde sayısız faydası olduğu bilinir.
Halk arasında Trabzon hurrması olarak bilinen cennet hurması, Türkiye'de daha çok Hatay'da yetiştiriliyor. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde de cennet hurması yetiştiriciliğine rastlanılabiliyor.
Antioksidan bakımından zengin bir besin olan cennet hurması, beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler içermesi nedeniyle özellikle akciğer ve kolorektal kanseri riskini azaltabilir.