Gastroenterolog açıkladı: Günde 2 elma yiyince neler olur?
Uzmanlar, günde iki elma tüketmenin karaciğerden kalbe, sindirim sisteminden kan şekeri dengesine kadar birçok sağlık faydası sağladığını söylüyor.
Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, her gün iki elma tüketmenin başta yağlı karaciğer hastalığı ve kolon kanseri olmak üzere birçok hastalık riskini azaltabileceğini belirtiyor. Elmanın lif ve antioksidan yönünden zengin yapısının; kalp sağlığı, kan şekeri dengesi, kilo yönetimi ve genel refah üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkat çekiliyor.