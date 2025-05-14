Gastroenterolog açıkladı: Kabızlığı bitiren 5 muhteşem meyve, bağırsakları çalıştırıyor

Beslenmenize bazı meyveleri eklemek, kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir. Çünkü sindirim sağlığınızda en büyük rolü diyetiniz oynar.



Ancak unutmayın, hareketsiz bir yaşam tarzı, bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlar da bu soruna neden olabilir.



Harvard ve Stanford mezunu, Kaliforniya merkezli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi’ye göre, doğanın en tatlı ilaçları sindirim sorunlarınıza çare olabilir.



Bir milyonun üzerinde Instagram takipçisi olan Dr. Sethi, sindirim sağlığını destekleyebilecek ve zaman zaman yaşanan kabızlığı hafifletebilecek meyveleri paylaştı. Bu doğal besinlerin, bağırsaklarınızın yeniden dengelenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.