Gastroenterolog açıkladı: Kabızlığı bitiren 5 muhteşem meyve, bağırsakları çalıştırıyor

Sindirim sorunu yaşıyorsanız meyveler en iyi dostunuz olabilir. Diyetinize belirli meyveler eklemek kabızlığı giderebilir. Peki, hangi meyveler sindirim sağlığına iyi gelir.

Gastroenterolog açıkladı: Kabızlığı bitiren 5 muhteşem meyve, bağırsakları çalıştırıyor - 1

Beslenmenize bazı meyveleri eklemek, kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir. Çünkü sindirim sağlığınızda en büyük rolü diyetiniz oynar.

Ancak unutmayın, hareketsiz bir yaşam tarzı, bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlar da bu soruna neden olabilir.

Harvard ve Stanford mezunu, Kaliforniya merkezli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi’ye göre, doğanın en tatlı ilaçları sindirim sorunlarınıza çare olabilir.

Bir milyonun üzerinde Instagram takipçisi olan Dr. Sethi, sindirim sağlığını destekleyebilecek ve zaman zaman yaşanan kabızlığı hafifletebilecek meyveleri paylaştı. Bu doğal besinlerin, bağırsaklarınızın yeniden dengelenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

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Gastroenterolog açıkladı: Kabızlığı bitiren 5 muhteşem meyve, bağırsakları çalıştırıyor - 2

KİVİ

Kivi, bağırsak dostunuzdur. Hem çözünür hem de çözünmez liflerle dolu olan kivi, dışkıya hacim kazandırırken aynı zamanda yumuşak kalmasını sağlayarak düzenli bağırsak hareketlerini destekleyen bir-iki yumruk atar. Ayrıca proteini parçalamaya yardımcı olan ve genel bağırsak hareketliliğini iyileştirmeye yardımcı olabilen aktinidin adlı bir enzim içerir.

Gastroenterolog açıkladı: Kabızlığı bitiren 5 muhteşem meyve, bağırsakları çalıştırıyor - 3

ARMUT

Armutlar, özellikle kabuklarında olmak üzere diyet lifi ile doludur ve bağırsaklara su çeken ve dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olan sorbitol adı verilen doğal bir şeker alkolü bakımından zengindir. Bu nazik müshil etkisi, armutları sert ilaçlar olmadan rahatlama arayanlar için özellikle etkili hale getirir. Ancak Dr. Sethi, armutta aşırıya kaçma konusunda da uyardı.

Gastroenterolog açıkladı: Kabızlığı bitiren 5 muhteşem meyve, bağırsakları çalıştırıyor - 4

ELMA

Dr. Sethi’nin listesindeki üçüncü elma. Günde bir elma sadece doktoru uzak tutmakla kalmaz, aynı zamanda sindiriminizi kontrol altında tutmanıza da yardımcı olabilir. Elmalar iyi bir lif kaynağıdır ve bu nedenle dışkıyı toplar ve sindirim sisteminde daha düzgün hareket etmesine yardımcı olur. Gastroenterolog, “Elmalar, düzenliliği destekleyen yüksek lif içeriğine sahiptir,” dedi.

Gastroenterolog açıkladı: Kabızlığı bitiren 5 muhteşem meyve, bağırsakları çalıştırıyor - 5

PAPAYA

Kabızlıktan tatlı bir rahatlama arayanlar için, bir dilim papaya tam da doktorun önerdiği şey olabilir. Harvard eğitimli bağırsak doktoru, papayanın doğal sindirim gücünü vurguladı. Papaya, proteinleri parçalamak ve sindirimi kolaylaştırmakla bilinen papain adı verilen bir enzim içerir.


Gastroenterolog açıkladı: Kabızlığı bitiren 5 muhteşem meyve, bağırsakları çalıştırıyor - 6

KURU ERİK

Dr. Sethi, “Kuru erikler bağırsak hareketlerini teşvik etmek için klasik bir seçimdir,” diye öneriyor. Uzun zamandır sindirim sorunları için bir ev ilacı olarak kabul edilen kuru erikler, doğal müshillerdir. Kuru erikler, dışkıya hacim katan çözünmeyen lif açısından zengindir ve sorbitol, doğal şeker alkolü, dışkı geçişini kolaylaştırmak için bağırsaklara su çeker.

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