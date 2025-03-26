Gebeliğin erken dönemlerinde görülüyor: Trizomi 16 nedir, neden olur?
Trizomi 16, 16. kromozomun fazladan bir kopyasıyla karakterize edilen genetik bir bozukluktur. Bu durum genellikle gebeliğin erken evrelerinde meydana gelir ve tam Trizomi 16 vakaları genellikle düşükle sonuçlanır. Peki, Trizomi 16 nedir, neden olur?
Trizomi 16, 16. kromozomun fazladan bir kopyasının bulunmasıyla ortaya çıkan genetik bir durumdur. Normalde her bireyde 46 kromozom bulunur ve bunlar 23 çift halinde düzenlenir. Ancak Trizomi 16 durumunda, 16. kromozomdan üç adet bulunur. Bu durum genellikle gebeliğin erken dönemlerinde meydana gelir ve tam (full) Trizomi 16 vakaları genellikle düşükle sonuçlanır.