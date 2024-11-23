Geç saatlerde yemek yemenin yeni bir zararı daha ortaya çıktı!

Saat 17:00'dan sonra yemek yiyenlerin, glikoz seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü, bu da daha düşük glikoz toleransına işaret ediyordu.

Bilim insanları, yemek yeme saatlerine dikkat etmenin, glikoz kontrolüne önemli ölçüde fayda sağlayabileceğini açıkladı.

Araştırmada aralıklı orucun, genel sağlık üzerindeki etkileri de incelendi. Uzmanlar, aralıklı orucun, vücudun yiyeceklerden gelen glikozu etkili bir şekilde kullanma ve kan şekeri seviyelerini yönetmek için insülin kullanma yeteneğini önemli ölçüde iyileştirdiğini tespit etti.