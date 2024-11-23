Geç saatlerde yemek yemenin yeni bir zararı daha ortaya çıktı!

Akşam saatlerinde yemek yemenin, kilo kontrolünü olumsuz etkilediği uzun zamandır bilinen bir gerçek. Ancak ABD'li uzmanlar, akşam 17:00'dan sonra tüketilen besinlerin, diyabet riskini artırdığını da ortaya koydu.

Geç saatlerde yemek yemenin yeni bir zararı daha ortaya çıktı! - 1

Columbia Üniversitesi'nin İspanyol bilim insanlarıyla ortak yürüttüğü araştırmada, akşam saat 17:00'den sonra yemek yemenin vücudun kan şekeri seviyelerini düşürdüğü belirlendi. Kan şekeri düşüklüğü uzun vadede, diyabet riskini tetikleyebilir. Uzmanlar, en doyurucu ve sağlık olması gereken öğünün, öğlen yemeği olduğunun altını çizdi.

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Geç saatlerde yemek yemenin yeni bir zararı daha ortaya çıktı! - 2

Araştırma ekibinden Dr. Diana Diaz Rizzolo, ''Vücudun glikozu metabolize etme yeteneği, akşam saatlerinde sınırlıdır. Çünkü insülin salgılanması azalır. Hücrelerimizin bu hormona olan duyarlılığı, beynimizdeki sirkadiyen ritim nedeniyle düşer'' ifadelerini kullandı.

Geç saatlerde yemek yemenin yeni bir zararı daha ortaya çıktı! - 3

Nutrition and Diabetes dergisinde yayımlanan araştırmada, obezite ve tip 2 diyabet hastası olan 50 ila 75 yaş aralığındaki 26 kişi incelendi. Katılımcılar, erken yiyenler ve geç yiyenler olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup da aynı besinleri, aynı miktarlarda tüketti. Farklı olan tek şey, yemek yedikleri saatlerdi.

Geç saatlerde yemek yemenin yeni bir zararı daha ortaya çıktı! - 4

Saat 17:00'dan sonra yemek yiyenlerin, glikoz seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü, bu da daha düşük glikoz toleransına işaret ediyordu.

Bilim insanları, yemek yeme saatlerine dikkat etmenin, glikoz kontrolüne önemli ölçüde fayda sağlayabileceğini açıkladı.

Araştırmada aralıklı orucun, genel sağlık üzerindeki etkileri de incelendi. Uzmanlar, aralıklı orucun, vücudun yiyeceklerden gelen glikozu etkili bir şekilde kullanma ve kan şekeri seviyelerini yönetmek için insülin kullanma yeteneğini önemli ölçüde iyileştirdiğini tespit etti.

Geç saatlerde yemek yemenin yeni bir zararı daha ortaya çıktı! - 5

Yapılan araşırmalarda, gece geç saatlerde yemek yemek yiyenlerin daha yavaş kalori yaktıkları da gözlemlendi. Harvardlı uzmanlar, geç yemek yemenin tokluk hissi veren ve iştah düzenleyici hormonları etkileyen leptin hormonunu azalttığını ortaya koymuştu.

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