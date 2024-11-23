Geç saatlerde yemek yemenin yeni bir zararı daha ortaya çıktı!
Akşam saatlerinde yemek yemenin, kilo kontrolünü olumsuz etkilediği uzun zamandır bilinen bir gerçek. Ancak ABD'li uzmanlar, akşam 17:00'dan sonra tüketilen besinlerin, diyabet riskini artırdığını da ortaya koydu.
Columbia Üniversitesi'nin İspanyol bilim insanlarıyla ortak yürüttüğü araştırmada, akşam saat 17:00'den sonra yemek yemenin vücudun kan şekeri seviyelerini düşürdüğü belirlendi. Kan şekeri düşüklüğü uzun vadede, diyabet riskini tetikleyebilir. Uzmanlar, en doyurucu ve sağlık olması gereken öğünün, öğlen yemeği olduğunun altını çizdi.