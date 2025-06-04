Gece çoğu kişinin yaptığı alışkanlık: Kanser nedeni olabilir
Yapay ışığa uzun süreli maruz kalmak, yalnızca uyku kalitesini değil, aynı zamanda kanser riskini de etkileyebilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, özellikle ekranlardan yayılan mavi ışığın vücudun biyolojik saatini bozarak melatonin üretimini düşürdüğünü ve bunun da kanser gelişimini tetikleyebileceğini ortaya koydu.
Uzmanlara göre, vücudun 24 saatlik iç ritmi olan sirkadiyen ritim, hormon salınımından uyku düzenine kadar birçok yaşamsal fonksiyonu kontrol ediyor. Ancak bu ritim, özellikle geceleri maruz kalınan yapay ışık nedeniyle ciddi şekilde zarar görebiliyor. En büyük tehlikelerden biri ise ekranlardan yayılan mavi ışık. Akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi cihazların yaydığı bu ışık, tümör büyümesini baskılayan melatonin hormonunun üretimini engelliyor.