Gece çoğu kişinin yaptığı alışkanlık: Kanser nedeni olabilir

UYKU EKSİKLİĞİ KANSERLE İLİŞKİLİ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her beş kişiden biri hayatı boyunca kansere yakalanıyor ve her dokuz erkekten biri, her 12 kadından biri bu hastalıktan yaşamını yitiriyor. Bu istatistikler, yaşam tarzı alışkanlıklarının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Fiziksel hareketsizlik ya da sağlıksız beslenme kadar uyku hijyeni eksikliği de kanser riskini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.