Gece uyumadan önce bu hatayı yapanlar yandı! Kanser ve felç riskini artırıyor

Birçok kişi, gece uyumadan önce odada hafif bir aydınlatmaya ihtiyaç duyabiliyor. Ancak uzmanlar, ışığın şiddeti ne olursa olsun geceleri aydınlık bir ortamda uyumanın, kanser ve felç riskini artırdığı konusunda uyarıyor.

Gece uyumadan önce bu hatayı yapanlar yandı! Kanser ve felç riskini artırıyor - 1

Bilim insanları, geceleri yapay ışığa maruz kalmanın kısırlık riskini artırabileceğini belirtti. Dişi fareler üzerinde yapılan araştırmalar, geceleri ışıkla uyuyan farelerin kısır olma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Gece uyumadan önce bu hatayı yapanlar yandı! Kanser ve felç riskini artırıyor - 2

Başka bir çalışmada ise gece vardiyasında çalışan hemşirelerin, adet döngülerinin bozulduğu gözlemlendi.

Gece uyumadan önce bu hatayı yapanlar yandı! Kanser ve felç riskini artırıyor - 3

Gece uyurken ışığa maruz kalınması durumunda, melatonin üretimi baskılanır ve kan basıncı yükselir. Bu düzenli dalgalanmalar, kalp hastalığı ve felç riskini de artabilir.

Gece uyumadan önce bu hatayı yapanlar yandı! Kanser ve felç riskini artırıyor - 4

Geceleri ışık açık uyumak, metabolizmanın yavaşlamasına yol açabilir. Öte yandan uyku ve sirkadiyen ritimlerin bozulması, obeziteye zemin hazırlayabilir.



Gece uyumadan önce bu hatayı yapanlar yandı! Kanser ve felç riskini artırıyor - 5

Bazı uzmanlar ise gece uyurken odada ışık olmasının, melatonin ve kortizol hormonlarının salgılarını azalttığını, sinir sistemini bozduğunu ve  kanser başta olmak üzere pek çok ciddi hastalığa zemin hazırladığı yönünde uyarıyor.

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