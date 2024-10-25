Gece uyumadan önce bu hatayı yapanlar yandı! Kanser ve felç riskini artırıyor
Birçok kişi, gece uyumadan önce odada hafif bir aydınlatmaya ihtiyaç duyabiliyor. Ancak uzmanlar, ışığın şiddeti ne olursa olsun geceleri aydınlık bir ortamda uyumanın, kanser ve felç riskini artırdığı konusunda uyarıyor.
Bilim insanları, geceleri yapay ışığa maruz kalmanın kısırlık riskini artırabileceğini belirtti. Dişi fareler üzerinde yapılan araştırmalar, geceleri ışıkla uyuyan farelerin kısır olma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.