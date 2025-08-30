Geceleri atıştırmak neden tehlikelidir? Sağlıklı besinler bile riskli
Sağlıklı yiyeceklerle bile olsa gece geç saatlerde atıştırmak sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Araştırmalar, saat 21:00'den sonra yemek yemenin karın yağında artış, iltihaplanma ve olumsuz kan lipit seviyeleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, doğal ritmimizle uyumsuz bir şekilde yediğimizde vücudumuzun iç saatlerinin bozulması ve potansiyel olarak gıda işleme ve metabolizmada değişikliğe yol açmasıdır.
Geceleri atıştırma alışkanlığınız var mı? Ne zaman atıştırmayı seversiniz? Sabahın erken saatlerinde, akşam veya gece mi? Cevabınız gece ise, kendinizi büyük bir riske atıyorsunuz. Atıştırmalığınız "sağlıklı" kategoriye girse bile bu doğrudur.