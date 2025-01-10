Geceleri tuvalete gitmek ölümcül hastalığın habercisi mi?

Bilim insanları; geceleri birden fazla kez tuvalete çıkmanın, çeşitli sağlık sorunlarının işareti olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, gece sürekli tuvalete gitmenin tehlikeli olup olmayacağının kesin olarak anlaşılabilmesi için kişinin yaşının göz önünde bulundurulması gerektiğinin de altını çiziyor.

Geceleri tuvalete gitmek ölümcül hastalığın habercisi mi? - 1

Sağlık otoriteleri, 60 yaşın altındaki kişiler için gecede bir kez idrara çıkmanın genellikle olağan bir durum olduğunu söylüyor. Ancak gecede birden fazla kez tuvalete gitmek, bazı sağlık sorunlarına işaret edebilir. Bu durum, idrar yolu enfeksiyonları, diyabet, yüksek tansiyon, prostat kanseri ve kalp hastalığı gibi daha ciddi rahatsızlıkların belirtisi olabilir.

Tuvalet alışkanlıkları yaşla birlikte değişir. 70 yaş üstü kişiler için gecede iki kez idrara çıkmak normal kabul edilebilir. 90’lı yaşlara gelindiğinde ise bu sayı dört katına çıkabilir. Bunun nedeni, yaşlandıkça vücudun antidiüretik hormon (ADH) üretimini azaltmasıdır. ADH, vücudun su dengesini düzenleyen ve susuzluğu önlemeye yardımcı olan bir hormondur.

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Geceleri tuvalete gitmek ölümcül hastalığın habercisi mi? - 2

Ancak tuvalete gitme sıklığındaki artış, başka belirtilerle birlikte geliyorsa endişe verici olabilir. Örneğin, aşırı susama, kilo kaybı, bulanık görme ve sık idrara çıkma, diyabetin belirtileri olabilir. Uzmanlara göre yüksek kan şekeri, susuzluğu artırarak daha fazla su içme ihtiyacı yaratır ve bu da gece idrara çıkma sıklığını artırabilir. Yüksek kan şekeri, mesaneyi tahriş ederek daha sık tuvalete gitmenize zemin hazırlayabilir.

Eğer sık idrara çıkma ihtiyacına göğüs ağrısı, ayak bileklerinde şişlik ve terleme gibi belirtiler de eşlik ediyorsa, bu kalp hastalığının ayak sesi olabilir. Kalp hastalıkları, zayıf dolaşım nedeniyle ayak bileklerinde şişliklere yol açabilir. Bu sıvılar, kan dolaşımına yeniden emilir ve böbrekler tarafından atılır, bu da idrara çıkma ihtiyacını artırır.

Geceleri tuvalete gitmek ölümcül hastalığın habercisi mi? - 3

Bowel and Bladder UK'ye göre, sık idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonunun da işareti olabilir. Bu enfeksiyonlar genellikle yanma hissi, bulanık ve kötü kokulu idrarla birlikte görülür. Diğer nedenler arasında böbrek taşları, aşırı aktif mesane, bazı ilaçlar, uyku bozuklukları ve fazla sıvı tüketimi bulunur.

Gece idrara çıkmayı azaltmak için kafein, gazlı içecekler ve alkol tüketimini sınırlamak, akşam saatlerinde fazla sıvı almaktan kaçınmak ve akşam geç saatlerde yüksek proteinli yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Uzmanlar, son suyunuzu 22:00 yerine 20:00’de içmenizi tavsiye ediyor. Ancak, gün boyunca yeterli miktarda su içmeye devam etmek de oldukça önemli.

Geceleri tuvalete gitmek ölümcül hastalığın habercisi mi? - 4

Yine de gecenin ilerleyen saatlerinde normalden daha sık tuvalete gitme ihtiyacı duyan kişilerin, bir uzmana danışmasında fayda olduğu belirtiliyor.

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