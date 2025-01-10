Geceleri tuvalete gitmek ölümcül hastalığın habercisi mi?

Sağlık otoriteleri, 60 yaşın altındaki kişiler için gecede bir kez idrara çıkmanın genellikle olağan bir durum olduğunu söylüyor. Ancak gecede birden fazla kez tuvalete gitmek, bazı sağlık sorunlarına işaret edebilir. Bu durum, idrar yolu enfeksiyonları, diyabet, yüksek tansiyon, prostat kanseri ve kalp hastalığı gibi daha ciddi rahatsızlıkların belirtisi olabilir.

Tuvalet alışkanlıkları yaşla birlikte değişir. 70 yaş üstü kişiler için gecede iki kez idrara çıkmak normal kabul edilebilir. 90’lı yaşlara gelindiğinde ise bu sayı dört katına çıkabilir. Bunun nedeni, yaşlandıkça vücudun antidiüretik hormon (ADH) üretimini azaltmasıdır. ADH, vücudun su dengesini düzenleyen ve susuzluğu önlemeye yardımcı olan bir hormondur.