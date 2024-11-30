Geçmeyen burun akıntısını grip sanıp önemsemedi! Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı

34 yaşındaki ilkokul öğretmeni Charlotte Rooney, haftalarca süren burun akıntısının nedeninin soğuk algınlığı olabileceğini düşünerek önemsemedi. Ancak hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda talihsiz kadının kanser olduğu ortaya çıktı.

Geçmeyen burun akıntısını grip sanıp önemsemedi! Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 1

Charlotte Rooney'nin sağ burun deliğindeki tıkanıklık üç hafta boyunca devam edince, genç kadın en yakın hastanenin yolunu tuttu. Rooney'ye soğuk algınlığı ilaçları verildi ancak tıkanıklık 2 hafta daha devam etti. Burnunda yanma hissettiği için endişelenen ilkokul öğretmeni, başka bir doktora gittiğinde kendisine trigeminal nevralji teşhisi konuldu.

N-LIFE HABERLERİ

Geçmeyen burun akıntısını grip sanıp önemsemedi! Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 2

Sorunun daha büyük olduğunu düşünen Charlotte Rooney, bu defa bölgede tanınan bir KBB uzmanına başvurdu. Burun endoskopisi sonucunda Rooney'nin sağ burun deliğinde bir kitle tespit edildi. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan biyopsi ve testler sonucunda, Charlotte’ın nadir görülen adenoid kistik karsinom kanserine yakalandığı belirlendi.

Geçmeyen burun akıntısını grip sanıp önemsemedi! Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 3

Adenoid kistik karsinom, genellikle tükürük bezlerini etkileyen ancak burun sinüslerinde de görülebilen bir kanser türüdür. Adenoid kistik karsinom; nadiparotis, submandibüler veya minor tükürük bezlerinde gelişir. Bu kanser, genellikle yavaş büyür ancak sinirlere yayılma eğilimindedir. İlk başta düşük dereceli olabilir fakat sinirlere ve çevre dokulara bulaşabilir.

Geçmeyen burun akıntısını grip sanıp önemsemedi! Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 4

Teşhisi duyduğunda büyük bir şok yaşayan Charlotte, hemen tedavi sürecine başladı. Bu kanser türünün tedavisinde, genellikle cerrahi müdahalenin ardından radyoterapi gerekiyor. Ancak Haziran ayında yapılan ameliyat sırasında, tümörün beklenenden çok daha büyük olduğu ve sinir yollarına yayıldığı fark edildi. Ameliyat iptal edildi ve genç kadın, yüksek doz radyoterapiye alındı.

Geçmeyen burun akıntısını grip sanıp önemsemedi! Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 5

Sancılı tedavi süreçleri sonrası kanseri atlatan Charlotte Rooney, her üç ayda bir düzenli olarak MRI çektiriyor ve kanserin tekrarlama riskine karşı dikkatli davranıyor.

Adenoid kistik karsinom kanserinin nüks etme olasılığı vardır. Bu yüzden hastaların tedavi sonrasında doktorlarıyla yakın takipte olmaları önemlidir.

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