Geçmeyen burun akıntısını grip sanıp önemsemedi! Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı

Teşhisi duyduğunda büyük bir şok yaşayan Charlotte, hemen tedavi sürecine başladı. Bu kanser türünün tedavisinde, genellikle cerrahi müdahalenin ardından radyoterapi gerekiyor. Ancak Haziran ayında yapılan ameliyat sırasında, tümörün beklenenden çok daha büyük olduğu ve sinir yollarına yayıldığı fark edildi. Ameliyat iptal edildi ve genç kadın, yüksek doz radyoterapiye alındı.