Geçmeyen burun akıntısını grip sanıp önemsemedi! Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı
34 yaşındaki ilkokul öğretmeni Charlotte Rooney, haftalarca süren burun akıntısının nedeninin soğuk algınlığı olabileceğini düşünerek önemsemedi. Ancak hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda talihsiz kadının kanser olduğu ortaya çıktı.
Charlotte Rooney'nin sağ burun deliğindeki tıkanıklık üç hafta boyunca devam edince, genç kadın en yakın hastanenin yolunu tuttu. Rooney'ye soğuk algınlığı ilaçları verildi ancak tıkanıklık 2 hafta daha devam etti. Burnunda yanma hissettiği için endişelenen ilkokul öğretmeni, başka bir doktora gittiğinde kendisine trigeminal nevralji teşhisi konuldu.